Українці зможуть заробляти, підключаючи свої генератори до базових станцій

Міністерство цифрової трансформації України запускає проєкт «Генератор зв'язку», націлений на підтримку мобільного зв'язку під час відключень світла. Бізнес та відповідальних громадян закликають оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, його можна під'єднати до станцій операторів та отримувати орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа заробить орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн», — йдеться у повідомленні.

Втрати енергосистеми

Як писав «Мінфін», за оцінкою представника уряду, через останню атаку енергосистема втратила щонайменше 1 гігават генерації.

Міненерго підтверджує, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

«Навіть для дрібних ремонтів потрібно вимикати обладнання. Інакше система не запуститься стабільно», — пояснює міністр енергетики Гринчук.