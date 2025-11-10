Мінфін анонсував двоповерхові вагони та євроколію до Львова: коли вони з'являться в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2025, 15:12

Мінфін анонсував двоповерхові вагони та євроколію до Львова: коли вони з'являться в Україні

У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп — Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися у Чернівцях та Луцьку.
Фото: Зустріч Мінфіну з керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC)

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Двоповерхові пасажирські вагони

За останні п’ять років Уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.

Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

«Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів. У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння», — підкреслив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Євроколія

Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

«Цього року Уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп — Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року», — зазначив Кава.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
10 листопада 2025, 16:35
#
Так пасажирські перевезення і УЗ збиткові
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
10 листопада 2025, 17:31
#
Ну не всі ж.

> Лише 5−7% (тобто 5−7 маршрутів) є прибутковими, переважно міжнародні (наприклад, до Польщі, які принесли 800 млн грн прибутку у 2023−2024).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vbhjckfd и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами