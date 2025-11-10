Multi від Мінфін
10 листопада 2025, 13:10

Економіст Пітер Шифф закликав якнайшвидше продавати біткоїни

Економіст Пітер Шифф, що просуває інвестиції в золото, закликав інвесторів і трейдерів якнайшвидше розпродати біткоїни, поки перша криптовалюта тримається вище $100 000. Якщо цього не зробити швидко, можна пропустити можливість вийти з активу до того, як він обвалиться, написав Шифф у Х.

Економіст Пітер Шифф, що просуває інвестиції в золото, закликав інвесторів і трейдерів якнайшвидше розпродати біткоїни, поки перша криптовалюта тримається вище $100 000.
Фото: Пітер Шифф

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Біткоїн — переоцінений

Криптоскептик упевнений: біткоїн сильно переоцінений, тому трейдерам варто діяти особливо швидко, оскільки незабаром крипторинок сильно скоригується.

Думка Шіффа збігається з недавніми заявами старшого стратега Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна, який вважає, що біткоїн не зможе довго триматися вище $100 000.

На думку Макглоуна, перебування біткоїну на цьому рівні з мінімальними коливаннями створює оманливе враження стабільності, яка зазвичай передує значній волатильності.

Шифф вважається одним із найзапекліших публічних критиків біткоїну. Економіст неодноразово називав першу криптовалюту бульбашкою, оскільки, на його думку, біткоїн не має внутрішньої цінності.

Читайте також: $106 тисяч за биткоин: криптовалюта ожила після новин із Конгресу

Шифф часто називає біткоїн спекулятивним активом, що не має функції справжніх грошей, і наполегливо рекомендує інвесторам дотримуватися традиційних активів, насамперед золота.

Шифф часто публікує попередження про жорсткий ведмежий тренд. Нещодавно він заявив, що у золота набагато більше шансів досягти позначки $1 млн, ніж у біткоїна.

Причиною економіст назвав міжнародну напруженість, в умовах якої інвестори схильніші вкладати гроші в традиційні, менш волатильні активи.

Що кажуть аналітики Coinbase

Аналітики найбільшої американської криптобіржі Coinbase заявили, що рекордний обсяг ліквідацій позицій трейдерів, що трапився 10 жовтня, вказує на здорове перезавантаження крипторинка, яке почнеться найближчим часом.

За словами біржових експертів, фундаментальні показники залишаються стабільними, а корпоративні гравці поступово повертаються на ринок.

Великі гравці концентруються навколо протоколів доходності, що може бути сигналом відсутності у них бажання піти з ринку і навіть вибіркового повернення до ризикованих активів, вважають представники Coinbase.

У найближчі три-шість місяців котирування першої криптовалюти, найімовірніше, будуть перебувати в діапазоні $90 000 — $160 000 з «помірним зміщенням у бік зростання».

Аналітики Coinbase назвали додаткові фактори підтримки крипторинка: зниження процентної ставки за кредитами в США, покращення умов ліквідності та нові підходи до регулювання. Ці чинники здатні підтримати поновлення бичачого циклу протягом року, вірять експерти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
