Економіст Пітер Шифф закликав якнайшвидше продавати біткоїни

Економіст Пітер Шифф, що просуває інвестиції в золото, закликав інвесторів і трейдерів якнайшвидше розпродати біткоїни, поки перша криптовалюта тримається вище $100 000. Якщо цього не зробити швидко, можна пропустити можливість вийти з активу до того, як він обвалиться, написав Шифф у Х.

Біткоїн — переоцінений

Криптоскептик упевнений: біткоїн сильно переоцінений, тому трейдерам варто діяти особливо швидко, оскільки незабаром крипторинок сильно скоригується.

Думка Шіффа збігається з недавніми заявами старшого стратега Bloomberg Intelligence Майка МакГлоуна, який вважає, що біткоїн не зможе довго триматися вище $100 000.

На думку Макглоуна, перебування біткоїну на цьому рівні з мінімальними коливаннями створює оманливе враження стабільності, яка зазвичай передує значній волатильності.

Шифф вважається одним із найзапекліших публічних критиків біткоїну. Економіст неодноразово називав першу криптовалюту бульбашкою, оскільки, на його думку, біткоїн не має внутрішньої цінності.

Шифф часто називає біткоїн спекулятивним активом, що не має функції справжніх грошей, і наполегливо рекомендує інвесторам дотримуватися традиційних активів, насамперед золота.

Шифф часто публікує попередження про жорсткий ведмежий тренд. Нещодавно він заявив, що у золота набагато більше шансів досягти позначки $1 млн, ніж у біткоїна.

$100K Bitcoin є неабиякої opportunity, яка не повинна бути поставлена. У fact, можливості може бути невідомо в нашому житті. Що це, якщо це важливо для того, щоб прийняти це, коли ви можете. Якщо ви власне Bitcoin, hurry і sell it now, while price is still above $100K. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 8, 2025

Причиною економіст назвав міжнародну напруженість, в умовах якої інвестори схильніші вкладати гроші в традиційні, менш волатильні активи.

Що кажуть аналітики Coinbase

Аналітики найбільшої американської криптобіржі Coinbase заявили, що рекордний обсяг ліквідацій позицій трейдерів, що трапився 10 жовтня, вказує на здорове перезавантаження крипторинка, яке почнеться найближчим часом.

За словами біржових експертів, фундаментальні показники залишаються стабільними, а корпоративні гравці поступово повертаються на ринок.

Великі гравці концентруються навколо протоколів доходності, що може бути сигналом відсутності у них бажання піти з ринку і навіть вибіркового повернення до ризикованих активів, вважають представники Coinbase.

October's sell-off wasn't the end of the cycle-it may have been the reset it needed.



Excess leverage is flushed, fundamentals remain intact, і institutional players є quietly rotating back in. Smart money is clustering around EVM chains, RWAs , and yield protocols—pointing to… - Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) November 7, 2025

У найближчі три-шість місяців котирування першої криптовалюти, найімовірніше, будуть перебувати в діапазоні $90 000 — $160 000 з «помірним зміщенням у бік зростання».

Аналітики Coinbase назвали додаткові фактори підтримки крипторинка: зниження процентної ставки за кредитами в США, покращення умов ліквідності та нові підходи до регулювання. Ці чинники здатні підтримати поновлення бичачого циклу протягом року, вірять експерти.