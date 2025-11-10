Акції Novo Nordisk зросли після відмови від боротьби за Metsera

Акції данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk зросли в понеділок після того, як виробник препаратів Wegovy та Ozempic офіційно вийшов з агресивної війни торгів за американського розробника ліків проти ожиріння Metsera Inc. Цей крок розчистив шлях для Pfizer Inc., який, імовірно, завершить поглинання Metsera. Про це повідомляє Bloomberg 10 листопада.

Акції Novo Nordisk зросли на 3,4%, оскільки інвестори позитивно сприйняли рішення компанії не втягуватися у дорогу боротьбу, яка довели ціну активу до «захмарних рівнів».

Причини відмови: регуляторний тиск

Novo Nordisk, піонер на ринку препаратів для схуднення, ухвалив рішення вийти з торгів у суботу вранці, після того як Pfizer підняв пропозицію до $10 млрд.

Додатковою перешкодою для данської компанії стала позиція антимонопольних органів США. Як повідомила Metsera, вона отримала дзвінок від Федеральної торгової комісії США (FTC), яка попередила про потенційні «регуляторні ризики», пов'язані зі структурою угоди, запропонованою саме Novo Nordisk.

Стратегія нового CEO

Новий генеральний директор Novo Nordisk Майк Дустдар підтвердив вихід з угоди у листі до керівництва компанії. За його словами, Novo Nordisk розглядав Metsera як потенційне додаткове придбання, а не як трансформаційну угоду.

«Ми повернемося до роботи і зосередимося на нашому власному багатообіцяючому портфелі, прискорюючи все… і продовжуючи шукати будь-які додаткові угоди в галузі діабету та ожиріння, які ми вважатимемо придатними», — написав Дустдар.

Втрата лідерства на ринку

Інвестори позитивно сприйняли новину про економію коштів, оскільки Novo Nordisk переживає складний рік. Акції компанії впали на 52% з початку 2025 року після того, як вона почала стрімко втрачати домінуючу позицію на ринку ліків проти ожиріння на користь свого головного конкурента — американської компанії Eli Lilly & Co.