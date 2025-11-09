Золото: ралі триває, ціна може сягнути $5 000 за унцію

Керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко на інвестиційній конференції «Жити на відсотки» назвав золото єдиним сировинним активом, який цього року демонструє значне зростання — попри складнощі з точними прогнозами.

За консенсус-прогнозом аналітиків, до кінця 2026 року середня ціна золота може сягнути $4200 за тройську унцію, що вище від поточної позначки близько $4 000.

Втім, прогнози дуже різняться: CitiGroup очікує зниження до $2 800, тоді як інші експерти допускають зростання аж до $5 000 за унцію.

Нещодавнє падіння

Мартиненко вважає нещодавнє падіння котирувань на 8% наприкінці жовтня тимчасовим відступом, а не ознакою завершення «золотого ралі».

Основним драйвером зростання, за його словами, залишається активне накопичення золотовалютних резервів центральними банками країн, що розвиваються.

Довгострокова інвестиція

Він радить інвесторам розглядати золото як довгострокову інвестицію, адже актив поступово стає спекулятивним, а не лише «безпечним притулком».

Крім того, Мартиненко також зазначив, що короткостроково можливе зниження вартості золота до $3 600-$3 800 за тройську унцію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, за даними Всесвітньої рада із золота, квартальний попит на золото, включаючи позабіржові операції, у третьому кварталі 2025 року досяг 1313 тонн, або $146 млрд у вартісному вираженні, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.