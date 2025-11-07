Єдиний нафтопереробник Угорщини вирішив відмовитись від російського постачання

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 17:12

Єдиний нафтопереробник Угорщини вирішив відмовитись від російського постачання

Угорська нафтова компанія Mol Nyrt., єдиний нафтопереробник країни, несподівано заявила, що може забезпечити більшу частину своїх потреб у сирій нафті з неросійських джерел. Компанія визнала, що Адріатичний трубопровід з Хорватії може покрити близько 80% її поставок у разі зупинки російського потоку по «Дружбі». Ця заява знаменує собою різку зміну публічної позиції компанії та уряду і пролунала за лічені години до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg 7 листопада.

Угорська нафтова компанія Mol Nyrt., єдиний нафтопереробник країни, несподівано заявила, що може забезпечити більшу частину своїх потреб у сирій нафті з неросійських джерел.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна риторики перед візитом до Вашингтона

Заява Mol, опублікована у звіті про прибутки за третій квартал, стала несподіванкою, оскільки протягом місяців угорський уряд та сама компанія наполягали на тому, що Угорщина, не маючи виходу до моря, не має реальних альтернатив російській нафті.

«Якщо потік сирої нафти по трубопроводу „Дружба“ значно впаде, Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх НПЗ, хоча це й пов'язано з вищими технічними ризиками та логістичними витратами», — йдеться у звіті Mol.

Цей «план Б» був оприлюднений безпосередньо перед зустріччю Віктора Орбана з Дональдом Трампом у Білому домі в п’ятницю. Як повідомлялося раніше, угорський лідер має намір просити про виняток для Угорщини з нового пакету санкцій США, який вдарив по російських компаніях «Роснєфть» та «Лукойл».

Раніше Орбан та Mol послідовно применшували роль Адріатичного трубопроводу, посилаючись на його нібито недостатню потужність та суперечки щодо тарифів з Хорватією.

Залежність від російської нафти та виклики

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Угорщина лише наростила закупівлі російської енергії, довівши частку імпорту з РФ до 90% від загальних потреб у сирій нафті.

Країна отримала тимчасове звільнення від санкцій Європейського Союзу, що дозволило Mol заробляти на переробці дешевшої російської нафти. Це сприяло зростанню прибутків компанії у третьому кварталі. Однак нові санкції США, які погрожують вторинними обмеженнями, ставлять цю модель під загрозу.

ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв після 2027 року, але американські санкції змушують Mol діяти набагато швидше. Компанія повідомила, що «обережно просувається» з модернізацією своїх НПЗ в Угорщині та Словаччині для переробки неросійських сортів нафти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2025, 17:47
#
Укр
… Угорщина лише наростила закупівлі російської енергії, довівши
частку імпорту з РФ до 90% від загальних потреб у сирій нафті.

Рус
… Венгрия только увеличила закупки российской энергии, доведя
долю импорта из РФ до 90% от общих потребностей в сирийской нефти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами