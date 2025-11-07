Єдиний нафтопереробник Угорщини вирішив відмовитись від російського постачання

Угорська нафтова компанія Mol Nyrt., єдиний нафтопереробник країни, несподівано заявила, що може забезпечити більшу частину своїх потреб у сирій нафті з неросійських джерел. Компанія визнала, що Адріатичний трубопровід з Хорватії може покрити близько 80% її поставок у разі зупинки російського потоку по «Дружбі». Ця заява знаменує собою різку зміну публічної позиції компанії та уряду і пролунала за лічені години до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg 7 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна риторики перед візитом до Вашингтона

Заява Mol, опублікована у звіті про прибутки за третій квартал, стала несподіванкою, оскільки протягом місяців угорський уряд та сама компанія наполягали на тому, що Угорщина, не маючи виходу до моря, не має реальних альтернатив російській нафті.

«Якщо потік сирої нафти по трубопроводу „Дружба“ значно впаде, Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх НПЗ, хоча це й пов'язано з вищими технічними ризиками та логістичними витратами», — йдеться у звіті Mol.

Цей «план Б» був оприлюднений безпосередньо перед зустріччю Віктора Орбана з Дональдом Трампом у Білому домі в п’ятницю. Як повідомлялося раніше, угорський лідер має намір просити про виняток для Угорщини з нового пакету санкцій США, який вдарив по російських компаніях «Роснєфть» та «Лукойл».

Раніше Орбан та Mol послідовно применшували роль Адріатичного трубопроводу, посилаючись на його нібито недостатню потужність та суперечки щодо тарифів з Хорватією.

Залежність від російської нафти та виклики

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Угорщина лише наростила закупівлі російської енергії, довівши частку імпорту з РФ до 90% від загальних потреб у сирій нафті.

Країна отримала тимчасове звільнення від санкцій Європейського Союзу, що дозволило Mol заробляти на переробці дешевшої російської нафти. Це сприяло зростанню прибутків компанії у третьому кварталі. Однак нові санкції США, які погрожують вторинними обмеженнями, ставлять цю модель під загрозу.

ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв після 2027 року, але американські санкції змушують Mol діяти набагато швидше. Компанія повідомила, що «обережно просувається» з модернізацією своїх НПЗ в Угорщині та Словаччині для переробки неросійських сортів нафти.