Бонус до депозиту від «Мінфін» — до 1,6% річних

« Бонус до депозиту » — це постійно діюча програма сайту «Мінфін», що дає змогу збільшити дохідність свого депозиту за рахунок бонусу. Для виплати бонусів достатньо виконати кілька дій онлайн. Дізнайтесь більше про переваги участі в програмі та доступні депозити.

Які депозити зараз доступні в програмі

Наразі в програмі є депозитні пропозиції від банків Кредитвест, Глобус та O.Bank. Це фінустанови, що працюють під наглядом НБУ, регулярно публікують фінзвітність і входять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує додатковий захист коштів вкладників.

Ви можете відкрити гривневий депозит у будь-якому із цих банків (або в кожному з них) та отримати гарантований бонус від Мінфіну — до 1,6% річних від суми вкладу. Розмір бонусу залежить від строку, на який розміщено депозит.

Мінімальний строк розміщення коштів — 6 місяців. Мінімальна сума — 50 000 гривень.

На сайті програми є онлайн-калькулятор, за допомогою якого ви можете одразу розрахувати суму бонусів та підсумковий дохід після сплати податків.

Зверніть увагу, що для депозитів Глобус Банку та O.Bank є можливість поповнення. Так, в O.Bank сума кожного поповнення від 100 000 грн:

для вкладів на 6 міс. — 10 днів з моменту відкриття депозиту;

для вкладів на 9 та 12 місяців — 30 днів з моменту відкриття депозиту.

Розмір бонусу за вкладом «О.Депозит» від O.Bank — від 0,4% до 1%.

Як отримати бонус від «Мінфіну»

Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту заповніть заявку на сайті «Мінфіну». А після цього — підтвердьте розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.

Виплата бонусу від «Мінфіну» відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.

❗ Зверніть увагу

У програмі «Бонус до депозиту» беруть участь клієнти, які не мають діючих вкладів та/або не мали вкладів у банку протягом останніх 30 днів до подання заявки на бонус.

Які переваги дає участь у програмі «Бонус до депозиту»

Серед учасників програми «Бонус до депозиту» «Мінфін» часто проводить акції та розіграші, де можна виграти додаткові бонуси та грошові призи, участь у конференціях та інших освітніх заходах, знижки на навчання в Академії Мінфін.

🎁 А вже 8 листопада офлайн та онлайн-учасники щорічної конференції «Жити на відсотки» зможуть взяти участь у розіграші промокодів на 200 грн та 250 грн додатково до бонусу в програмі «Бонус до депозиту». Долучайтесь та вигравайте.