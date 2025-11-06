Пільги при імпорті електромобілів сягнули 36 млрд грн: Китай став головним постачальником

З початку 2022 року по сьогодні загальна сума податку на додану вартість (ПДВ), від сплати якого було звільнено операції з ввезення електромобілів в Україну, сягнула 36 мільярдів гривень. Про це повідомила Державна митна служба.

Пільговий режим, запроваджений до 1 січня 2026 року, не містить обмежень ні за вартістю, ні за кількістю імпортованих авто, що дозволяє застосовувати його як до бюджетних, так і до преміум-моделей.

Динаміка пільг

Тенденція зростання обсягу наданих пільг:

Рік Сума наданих пільг (млрд грн) 2022 2,8 2023 8,1 2024 10,6 10 місяців 2025 14,5

Середня вартість одного ввезеного електромобіля становить близько $21 тисячі. Найбільшим попитом серед марок у 2025 році користуються BYD, Volkswagen та Zeekr.

Найдорожчим імпортом цього року став ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс. Три такі авто загалом коштували 56,4 млн грн, при цьому сума наданих пільг зі сплати митних платежів склала 11,2 млн грн.

Домінування Китаю

Основною країною-виробником ввезених електрокарів є Китай.

Китай: Вартість імпортованих авто за 10 місяців 2025 року склала 25 млрд грн.

США: 14,8 млрд грн.

Німеччина: 11,7 млрд грн.

Державна митна служба наголошує, що ПДВ є ключовим бюджетоутворювальним джерелом, з якого фінансуються критично важливі видатки, зокрема сектор безпеки та оборони.

«У період воєнного стану та зростання бюджетного навантаження на оборонні потреби питання збалансованості застосування пільг набуває особливої актуальності», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін в доопрацьованому проєкті держбюджету на 2026 рік відхилив поправку № 1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів, — вона передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік.