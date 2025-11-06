Прорив Apple: iPhone 17 вивів компанію в топ-5 брендів Індії на тлі рекордного попиту

Компанія Apple вперше увійшла до п’ятірки найбільших брендів смартфонів в Індії за обсягом поставок у третьому кварталі. Про це свідчать дані, оприлюднені дослідницькою фірмою Counterpoint Research у четвер, повідомляє Investing.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звіт компанії підтверджує, що серія iPhone 17 демонструє значно сильнішу динаміку продажів в Індії, ніж її попередник. Завдяки цьому зростанню, Індія стала третім за величиною ринком iPhone у світі.

Світові тенденції та конкуренція

Нова лінійка iPhone 17 також перевершує попередні моделі на ринку Китаю, де базова модель iPhone 17 користується особливою популярністю через її вигідне співвідношення ціни та якості.

Однак, незважаючи на значні успіхи Apple на світових ринках, у США увагу привернула серія Google Pixel 10. Продажі Pixel у вересні (місяць запуску iPhone 17) підскочили на 28% у річному вимірі, встановивши місячний рекорд продажів для Google.

Читайте також: Apple вирішила використати ШІ від Google за $1 млрд на рік для нової Siri

У Counterpoint Research зазначили, що успіх Google був підкріплений рекламною кампанією, яка безпосередньо спрямовувалася на користувачів iOS. Рекламні ролики порівнювали iPhone із «ванільним морозивом» та вигідно підкреслювали інтеграцію Gemini як ключову перевагу Pixel.

Сильні показники iPhone 17 у багатьох регіонах свідчать про збереження позицій Apple у сегменті преміум-смартфонів, попри посилення конкуренції з боку Google на американському ринку.