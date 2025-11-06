Apple вирішила використати ШІ від Google за $1 млрд на рік для нової Siri

Apple близька до завершення угоди, в рамках якої щороку платитиме майже $1 млрд за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini від Google, що допоможе модернізувати голосовий помічник Siri, повідомили інформовані джерела Bloomberg.

Навіщо це Apple

Розробник iPhone планує впровадити ШІ-модель з 1,2 трлн параметрів, що значно перевищує нинішню модель зі 150 млрд параметрів.

Такий крок значно розширить можливості системи та її здатність обробляти складні дані та розуміти контекст. Раніше Apple розглядала можливість впровадження ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, проте після проведення тестів зупинилася на Gemini.

Відповідно до угоди Gemini буде виконувати функції суматора (створення зведень повідомлень, веб-сторінок, текстів і т.д.) і планувальника (система, що визначає спосіб виконання команд) в Siri. Частина функцій використовуватиметься на моделях Apple.

Як працюватиме модель

Оновлена модель працюватиме на власних хмарних обчислювальних серверах Apple, що гарантує захист даних від інфраструктури Google. Apple вже виділила серверне обладнання для підтримки цієї моделі, пише Bloomberg.

Apple сподівається використовувати цю технологію як тимчасове рішення, поки її власні моделі не стануть достатньо потужними. Над адаптацією Siri до сторонньої ІІ-моделі, відомої як Glenwood, працює команда під керівництвом творця гарнітури Vision Pro Майка Рокуелла та голови відділу розробки програмного забезпечення Крейга Федеріги. Сам оновлений голосовий помічник, який планується випустити для iOS 26.4, має кодову назву Linwood.

Коли планується запуск

Запуск оновленої Siri заплановано на весну, тож параметри партнерства можуть змінитися, зазначає агентство. За його даними, ця угода не набуде широкого розголосу, Apple розглядатиме Google просто як стороннього постачальника технологій. Також не передбачено впровадження штучного інтелекту від Google до операційних систем Apple.

Нагадаємо

Акції Apple за останні три місяці виросли на третину і наприкінці жовтня досягли історичного максимуму на тлі інтересу до iPhone, що відновився.