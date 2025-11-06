Apple вирішила використати ШІ від Google за $1 млрд на рік для нової Siri

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2025, 10:29

Apple вирішила використати ШІ від Google за $1 млрд на рік для нової Siri

Apple близька до завершення угоди, в рамках якої щороку платитиме майже $1 млрд за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini від Google, що допоможе модернізувати голосовий помічник Siri, повідомили інформовані джерела Bloomberg.

Apple близька до завершення угоди, в рамках якої щороку платитиме майже $1 млрд за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini від Google, що допоможе модернізувати голосовий помічник Siri, повідомили інформовані джерела Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНавіщо це AppleРозробник iPhone планує впровадити ШІ-модель з 1,2 трлн параметрів, що значно перевищує нинішню модель зі 150 млрд параметрів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Навіщо це Apple

Розробник iPhone планує впровадити ШІ-модель з 1,2 трлн параметрів, що значно перевищує нинішню модель зі 150 млрд параметрів.

Такий крок значно розширить можливості системи та її здатність обробляти складні дані та розуміти контекст. Раніше Apple розглядала можливість впровадження ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, проте після проведення тестів зупинилася на Gemini.

Відповідно до угоди Gemini буде виконувати функції суматора (створення зведень повідомлень, веб-сторінок, текстів і т.д.) і планувальника (система, що визначає спосіб виконання команд) в Siri. Частина функцій використовуватиметься на моделях Apple.

Як працюватиме модель

Оновлена модель працюватиме на власних хмарних обчислювальних серверах Apple, що гарантує захист даних від інфраструктури Google. Apple вже виділила серверне обладнання для підтримки цієї моделі, пише Bloomberg.

Apple сподівається використовувати цю технологію як тимчасове рішення, поки її власні моделі не стануть достатньо потужними. Над адаптацією Siri до сторонньої ІІ-моделі, відомої як Glenwood, працює команда під керівництвом творця гарнітури Vision Pro Майка Рокуелла та голови відділу розробки програмного забезпечення Крейга Федеріги. Сам оновлений голосовий помічник, який планується випустити для iOS 26.4, має кодову назву Linwood.

Читайте також: MacBook дешевше, ніж iPhone: Apple готує нову лінійку ноутбуків

Коли планується запуск

Запуск оновленої Siri заплановано на весну, тож параметри партнерства можуть змінитися, зазначає агентство. За його даними, ця угода не набуде широкого розголосу, Apple розглядатиме Google просто як стороннього постачальника технологій. Також не передбачено впровадження штучного інтелекту від Google до операційних систем Apple.

Нагадаємо

Акції Apple за останні три місяці виросли на третину і наприкінці жовтня досягли історичного максимуму на тлі інтересу до iPhone, що відновився.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами