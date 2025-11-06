Multi від Мінфін
6 листопада 2025, 17:03

G7 хоче запровадити два цінові обмеження на російські нафтопродукти

Коаліція країн «Великої сімки» (G7) прагне встановити два окремі цінові обмеження на російські нафтопродукти, які набудуть чинності в лютому 2026 року. Цей механізм має на меті зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та уникнути дисбалансу на світовому ринку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця G7.

Подвійний підхід до обмежень

Коаліція (до якої входять США, Канада, Японія, Австралія та 27 країн ЄС) вже запровадила обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні $60 за барель (з 5 грудня 2025 року) на додаток до ембарго ЄС на морські поставки.

З 5 лютого 2026 року коаліція накладе цінові обмеження також на російські нафтопродукти, такі як дизельне пальне, гас і мазут.

Встановлення ліміту на нафтопродукти є значно складнішим, ніж на сиру нафту, оскільки існує багато видів продуктів, і їхня ціна часто залежить від місця купівлі, а не виробництва. Саме тому G7 розглядає два ліміти:

  • Обмеження для продуктів, що продаються з премією (дорожче) до сирої нафти (наприклад, дизельне пальне та гас).
  • Обмеження для продуктів, що продаються зі знижкою (дешевше) відносно сирої нафти (наприклад, мазут).

Читайте також: Міжнародна мережа «Лукойлу» дає збій: Санкції паралізували закордонні операції російського гіганта

Ризики для Європи

Мета коаліції — позбавити Москву доходів, але при цьому уникнути дестабілізації світового енергетичного ринку та зростання цін для споживачів у власних країнах.

Ситуація особливо складна для Європи, яка залишається критично залежною від російського дизельного пального. Згідно з даними Refinitiv, обсяги російського дизеля минулого місяця становили майже половину загального імпорту цього палива в Європу.

Раніше росія пообіцяла не продавати нафту країнам, які запроваджують цінові обмеження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
