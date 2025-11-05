Міжнародна мережа «Лукойлу» дає збій: Санкції паралізували закордонні операції російського гіганта

Російська нафтова компанія «Лукойл» зіткнулася з серйозними труднощами у підтримці роботи свого розгалуженого закордонного бізнесу після того, як США та Велика Британія минулого місяця запровадили проти неї санкції. Дія санкцій вже порушила завантаження нафти в Іраку, роботу АЗС у Фінляндії та торговельні операції у Швейцарії. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Міністерство фінансів США надало компаніям час до 21 листопада для завершення всіх транзакцій із «Лукойлом» та «Роснєфтью».

Наслідки санкцій у різних регіонах

Вплив санкцій відчувається у всіх регіонах, де працює компанія:

Ірак (West Qurna-2): Державна нафтова компанія Іраку (Somo) скасувала завантаження трьох партій нафти, видобутої «Лукойлом» на родовищі West Qurna-2. Це сталося через побоювання, пов'язані з санкціями США та Великої Британії. «Лукойлу» належить 75% частки у цьому родовищі, де видобувається 480 000 барелів на добу.

Швейцарія (Litasco): Торговельний підрозділ «Лукойлу» — Litasco (зі штаб-квартирою у Женеві) — відчуває труднощі з фрахтуванням суден. Британські судноплавні брокери відмовляються з ним працювати. Джерела Reuters також повідомили, що Litasco була змушена звільнити співробітників через прямий вплив санкцій.

Фінляндія (Teboil): Близько 1 000 працівників АЗС Teboil (якою володіє «Лукойл») у Фінляндії можуть втратити роботу. Фінські банки вже почали заморожувати платежі на адресу Teboil, не чекаючи дедлайну 21 листопада.

Купівля активів компанією Gunvor

Ситуація з міжнародними операціями «Лукойлу» стала настільки критичною, що компанія вже прийняла пропозицію глобального товарного трейдера Gunvor щодо викупу її закордонних активів.

Генеральний директор Gunvor Торбйорн Торнквіст у коментарі Financial Times підтвердив серйозність проблеми.

«Всі міжнародні операції „Лукойлу“ паралізовані. Ніхто не може з ними співпрацювати. Під загрозою опинилося багато робочих місць, а потужності з переробки можуть бути серйозно порушені», — заявив він.

Торнквіст також наголосив, що угода з купівлі активів передбачатиме чистий розрив і не міститиме механізмів майбутнього зворотного викупу російською компанією.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.