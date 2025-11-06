Multi від Мінфін
6 листопада 2025, 14:05

Експерти прогнозують подорожчання пального на 1,5-2 гривні через підвищення акцизів

З наближенням чергового етапу підвищення акцизів на пальне, експерти попереджають про неминуче зростання роздрібних цін на українських АЗС. За прогнозами, ціна може зрости на 1,5−2 гривні за літр лише за рахунок акцизної складової. Детальніше про ринок пального — читайте у статті «Мінфіну».

З наближенням чергового етапу підвищення акцизів на пальне, експерти попереджають про неминуче зростання роздрібних цін на українських АЗС.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев вважає, що може з'явитися «ажіотажна націнка» у розмірі до 5% вартості палива. Таким чином, загалом пальне може подорожчати на 7−10% від поточних цін.

Завищені ціни та монополізація

Рябцев наголошує, що роздрібні цінники на пальне в Україні вже завищені на 14−16%.

«Державного регулювання цін на АЗС ми не маємо, продавці можуть виставляти буквально будь-які прайси, в результаті роздріб заробляє на літрі палива вже по 8 гривень», — зазначає експерт.

Він також вказує на концентрацію ринку, коли невеликі заправки закриваються, що загрожує монополізацією та подальшим неконтрольованим зростанням цін. Експерт підрахував, що якщо до війни на середню зарплату можна було купити 270 літрів палива, то зараз — лише 180 літрів.

«Оскільки пальне є стратегічним товаром, на платоспроможний попит продавці особливої уваги не звертають, виставляючи ті цінники, які дозволяють їм добре заробляти», — підсумував Рябцев.

Ризик виникнення паливної кризи

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін оцінює ризики виникнення паливної кризи цієї зими на рівні 30−40%. На його думку, є висока ймовірність перебоїв із постачанням пального на автозаправних станціях, що неминуче призведе до різкого зростання цін.

Враховуючи попередження експертів про можливі серйозні перебої з електроенергією взимку, Леушкін радить українцям підготуватися заздалегідь.

«Про всяк випадок, купити про запас декілька каністр і поставити в гараж», — радить експерт, наголошуючи на необхідності забезпечити паливом генератори.

Чому зростуть акцизи

З 1 січня 2026 року в Україні стартує черговий етап підвищення акцизів на автомобільне пальне, який є частиною закону, ухваленого Верховною Радою у 2024 році:

  • Бензин: Ставка акцизного збору збільшиться з 271,7 євро до 300,8 євро за тонну.
  • Дизельне пальне: Зростання з 215,7 євро до 253,8 євро за тонну.
  • Зріджений газ: Збільшення зі 173 євро до 198 євро за тонну.

Поточні ціни

За даними консалтингової компанії «А-95», на початок листопада ціни на пальне залишалися відносно стабільними:

  • Бензин А-95 (роздріб): 58,66 грн/літр.
  • Дизель (роздріб): 56,52 грн/літр.
  • Автогаз (роздріб): 34,46 грн/літр (хоча оптова ціна підскочила до 29,75 грн).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
