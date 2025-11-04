Чи загрожує Україні дефіцит пального взимку та скільки воно коштуватиме на АЗС

Українців лякають дефіцитом автопального. Серед причин експерти називають санкції щодо переробників російської нафти, які сильно звузять список постачальників ресурсу до України. «Мінфін» розбирався, чи насправді Україні загрожує дефіцит палива і що буде з цінами на АЗС.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін оцінює ризики паливної кризи цієї зими у 30−40%. На його думку, можливі перебої з ресурсом на АЗС, а також «злетять ціни».

Леушкін радить українцям, про всяк випадок, «купити про запас декілька каністр і поставити в гараж», тобто запасатися пальним, особливо, з огляду на потреби на генератори, адже експерти вже попередили, що взимку в країні можуть бути серйозні перебої з електроенергією.

А ось керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев упевнений, що будувати песимістичні прогнози зарано, принаймні поки що. Але не виключає, що на хвилі ажіотажу, що створюється, заправники спробують підвищити ціни на бензин і дизель.

Чому санкції проти нафтових компаній рф можуть вдарити по нашому паливному ринку

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній рф — «Роснефть» і «Лукойл» (остання має в тому числі переробні потужності в Європі), а також їхніх дочірніх компаній.

Індійські НПЗ вже заявили, що після запуску санкцій продовжувати постачання ресурсу великим переробникам практично неможливо. Європа у прискореному темпі вже запасається індійським паливом. За даними Bloomberg, лише з 1 до 20 жовтня постачання до ЄС склало близько 362 барелів на добу — 20% від загального імпорту дизельного та авіаційного пального.

Україна закуповує автомобільне пальне в Європі, зокрема, до нас йдуть і чималі обсяги індійського ресурсу. Тому експерти припускають, що після того, як індійському паливу остаточно «перекриють кран» (повна зупинка намічається на початок 2026 року), Україна може зіткнутися з дефіцитом дизеля. Але обріжуть постачання ресурсу не лише з Індії, а й з інших країн, які переробляють російську нафту, зокрема, із Туреччини.

За словами Леушкіна, ситуація вже поступово погіршується. Українські імпортери зараз не можуть купувати дизель у румунській Констанці, а також у Болгарії та Румунії. Ця заборона була окремо запроваджена українською владою.

Залишається польський нафтовий концерн Orlen, який, за словами Леушкіна, «відмовив нам у додатковому ресурсі», а також незначні постачання з Греції та інших напрямів, яких не так багато. До того ж взимку є ризики штормів, тому можуть бути ускладнені морські поставки через Ізмаїл.

Проблеми з поставками ускладнюються іншими труднощами, з якими стикаються українські імпортери, зокрема, з логістикою, браком водіїв тощо. Тому нинішньої зими українці можуть зіткнутися з перебоями пального на вітчизняних АЗС, вважає Леушкін.

«Так, як зараз, заїхати на будь-яку АЗС і заправитися, найімовірніше, не вийде», — прогнозує Леушкін, радячи українцям заздалегідь зробити хоча б невеликі «стратегічні» запаси пального — поставити «декілька каністр» у гаражі.

Обмежена пропозиція бензину та дизеля може збігтися зі зростанням попиту. На тлі відключень електроенергії бізнес та пересічні громадяни знову почали масово використовувати генератори. Вони працюють на дизельному пальному чи бензині, тому, за підрахунками Геннадія Рябцева, можливе збільшення споживання ресурсу щонайменше на 5−7%.

Щоправда, заправники вже давно скаржаться на зниження проливів на АЗС через різке збільшення у структурі автопарку електрокарів. Чи перекриють генератори ці обсяги, і на який баланс у результаті вийде ринок, поки що незрозуміло.

Але йдеться не стільки про системний дефіцит бензину та дизеля, скільки про перебої у їх поставках. Тобто не виключено, що будуть окремі періоди, коли колишні запаси АЗС уже розпродадуть, а нові їм ще не підвезуть.

Може відчуватися і брак автогазу. За даними спеціалізованого майданчика enkorr, у Європі вже спостерігається дефіцит пропану, а також зростають ціни на тлі заборон на укладання спотових договорів щодо імпорту російського бутану. Декілька польських компаній повідомили про брак пропану, який посилює сезон сушіння зерна.

За останній тиждень жовтня партії пропан-бутанової суміші подорожчали в Європі на $4 за тонну — до $623−648. Це відразу позначилося на вартості ресурсу на українському кордоні — плюс $4−11 за тонну (до $658−702).

Рябцев зазначає, що говорити про дефіцит на ринку пального поки що зарано, але щонайменше імпортерам доведеться змінювати канали поставок.

«Не буде турецького пального, доведеться шукати інше, наприклад, саудівське. Особливих труднощів із цим не повинно бути, оскільки український ринок пального вважається преміальним, і багато переробників хочуть постачати до нашої країни свій ресурс», — пояснює він. Але, на думку Рябцева, на хвилі чуток про можливий дефіцит продавці можуть спробувати переписати цінники.

Ціни на нафту — донизу, на бензин — вгору

За даними консалтингової компанії «А-95», станом на початок листопада середні ціни на пальне в Україні практично не зросли, а на окремі позиції навіть просіли.

Наприклад, оптова вартість бензину «А-95» впала до 49,65 гривень за літр, а роздрібна — до 58,66 гривень. Дизель на опті подешевшав до 50,32 гривень, а в роздробі трохи подорожчав (до 56,52 гривень за літр).

Автомобільний газ на опті підскочив у ціні до 29,75 гривні, а в роздробі подешевшав до 34,46 гривні за літр.

Знижуються також нафтові котирування (від яких багато в чому залежать ціни на нафтопродукти). Нафта дешевшає вже декілька місяців поспіль на тлі зниження економічної активності у Китаї та закупівель нафти для поповнення стратегічних запасів. При цьому ОПЕК заявила про подальше нарощування видобутку в грудні — цільові показники підвищено на понад 2,7 млн барелів на добу, а це близько 2,5% світових поставок.

«Очікується подальше зниження котирувань, оскільки вже у першому кварталі 2026 року „зайвої“ нафти буде вже близько 4 млн барелів на добу, а це 4% від споживання», — говорить Рябцев.

Світовий банк прогнозує, що наступного року ціни на нафту можуть обвалитися до найнижчого рівня за останні п'ять років — із середніх $68 за барель у 2025 році до $60 у 2026 році.

«Вищий, ніж очікувалося, обсяг видобутку нафти країнами ОПЕК+ може збільшити надлишки нафти і далі тиснути на зниження цін на енергоносії. Продаж електромобілів, як очікується, зросте до 2030 року, що може ще більше знизити попит на нафту», — вважають у Світовому банку.

Але в Україні, попри обвал нафтових котирувань, цінники на АЗС можуть зрости. Як вважає Леушкін, «буде зліт цін. Прикриваючись зростанням акцизів та складною логістикою, продавці підвищать ціни, оскільки немає державного регулювання і ніхто не забороняє «віджати народ».

Нагадаємо: з 1 січня 2026 року в Україні стартує черговий етап підвищення акцизів на автомобільне пальне (вони почали зростати з 2024 року після того, як Рада ухвалила відповідний закон). Ставка акцизного збору на бензин збільшиться з 271,7 євро до 300,8 євро за тонну, на дизельне пальне — з 215,7 до 253,8 євро, а на зрыджений газ — зі 173 до 198 євро за тонну.

Експерти вже попередили, що за рахунок акцизної складової пальне на вітчизняних АЗС зросте у ціні на 1,5−2 гривні за літр.

Додатково може з'явитися «ажіотажна націнка» у розмірі до 5% вартості палива, — вважає Рябцев. Тобто загалом пальне може подорожчати на 7−10% від нинішніх цінових позначок.

При цьому, на думку Рябцева, роздрібні цінники на пальне в Україні вже завищені на 14−16%.

«Державного регулювання цін на АЗС ми не маємо, продавці можуть виставляти буквально будь-які прайси, в результаті роздріб заробляє на літрі палива вже по 8 гривень. До того ж йде подальша концентрація ринку, невеликі заправки закриваються, що загрожує монополізацією і ще більшим накручуванням цінників», — вважає Рябцев. Він підрахував: якщо до війни на середню зарплату в Україні можна було купити 270 літрів палива, то зараз — лише 180 літрів.

«Зрозуміло, що ціни на наших АЗС не будуть вищими, ніж у Європі. Але вони зростають у набагато більших обсягах, ніж того потребує ринкова ситуація. Оскільки пальне є стратегічним товаром, на платоспроможний попит продавці особливої уваги не звертають, виставляючи ті цінники, які дозволяють їм добре заробляти», — підсумував експерт.