6500 грн від держави: Кабмін підтримав програму «зимової підтримки»

Кабмін підтримав Постанову про підтримку окремих категорій громадян для комфортного проходження зими, розроблену Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Відповідна програма стартує вже з початку грудня. Про це йдеться у повідомленні Уряду.

Хто отримає допомогу

Мінсоцполітики передбачило одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень для таких категорій:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд

На що можна витратити

Витратити зазначену допомогу можна буде на зимові речі — одяг та взуття та лікарські засоби — ліки та вітаміни. Кошти потрібно буде витратити протягом 180 днів після зарахування.

Як нараховуватиметься виплата

Одноразова цільова виплата буде нарахована автоматично для вказаних категорій населення. Пенсійний фонд України самостійно встановлює право на отримання допомоги та здійснює виплату.

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту «Дія.Картка».

У державному бюджеті на реалізацію виплати закладено 4,3 млрд гривень.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у Державному бюджеті на 2026 рік на надання «Зимової підтримки» українцям передбачено 14,4 мільярда гривень. Очікується, що різними програмами допомоги зможуть скористатися понад 15 мільйонів громадян.

Уже в грудні 2025 року в Україні стартує новий пакет «Зимової підтримки». У межах програми громадяни отримають разову фінансову допомогу — 1 000 або 6 500 гривень, залежно від категорії отримувачів.

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.