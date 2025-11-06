Як не потрапити до «чорного» списку банків: поради юристів щодо безпечного користування картками

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували резонансний законопроєкт про запровадження так званого «чорного» списку користувачів фінансових послуг. До цього реєстру планується вносити громадян, які передають свої банківські картки та доступ до рахунків третім особам (дропам), а також підприємців, що приймають оплату за бізнес-діяльність на приватні картки без сплати податків. Більш детально — читайте у статті «Мінфіну» .

Попри те, що законопроєкт поки перебуває на стадії обговорення, юристи радять громадянам та бізнесу вже зараз вжити заходів, щоб не потрапити під пильний контроль банкірів.

Кого внесуть до реєстру «проблемних» клієнтів

До нового реєстру потраплятиме інформація про клієнтів за двома основними критеріями:

Передача платіжних інструментів: Особи, які передали свій банківський рахунок, платіжну картку чи електронний гаманець у користування третій особі (тобто діяли як «дропи»).

Невідповідність платежів: Підприємці або торговці, які приймають платежі, що не відповідають офіційно заявленому ними виду діяльності (наприклад, продають одяг, але приймають оплату за кодом, призначеним для медичних послуг).

Як уникнути підозр та потрапляння до «чорного» списку

Юристи рекомендують низку превентивних заходів для мінімізації ризиків:

Забезпечення фізичної та цифрової безпеки картки

Найперший і найважливіший крок — унеможливлення доступу третіх осіб до ваших фінансових інструментів.

Ніколи не передавайте свої картки, рахунки, логіни чи коди доступу третім особам.

Уникайте одночасного входу до платіжних систем із декількох пристроїв.

Використовуйте обмежену кількість авторизованих пристроїв і регулярно перевіряйте їхню безпечність.

Активуйте двофакторну автентифікацію та сповіщення про операції.

Оперативно повідомляйте банк про зміну контактних даних чи пристроїв для входу.

Ведення «білого» фінансового сліду

Для підприємців та осіб, які отримують великі чи нетипові перекази, критично важливо підтверджувати легальність своїх операцій.

Оформіть легальну діяльність (ФОП, ТОВ) та уникайте використання приватних карток для бізнес-розрахунків.

Підтверджуйте свої доходи та легальне походження коштів.

Контролюйте призначення платежів: Якщо ви здійснюєте або отримуєте нестандартні перекази, варто мати документацію (договори, інвойси) чи пояснення, щоб у разі запиту банку мати аргументи.

Уникайте схем, які можуть виглядати як «дроп-схема» або відмивання коштів.

Взаємодія з банком та документування

Клієнтам варто займати активну позицію у взаємовідносинах зі своєю фінустановою.

Уточнюйте у банку свою категорію ризику та внутрішні процедури для виявлення ризикових клієнтів.

Вимагайте прозорості від банку щодо критеріїв, за якими клієнт може бути визнаний ризиковим.

Зберігайте підтвердження всіх важливих операцій (договори, платежі, призначення), щоб мати докази легальності у разі спору.

Уважно ознайомлюйтеся з договорами обслуговування та політиками ризик-менеджменту.

Юристи зазначають, що свідоме та прозоре ведення фінансової діяльності є найкращим способом мінімізувати ризики потрапляння до реєстру «проблемних» клієнтів.