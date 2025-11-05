Розпродаж технологічних акцій тисне на ринки: інвестори переходять у безпечні держоблігації

На світових ринках посилилася «втеча в якість»: інвестори почали скуповувати державні облігації на тлі розпродажу акцій. Ця тенденція викликана зростаючим занепокоєнням щодо завищених оцінок технологічних компаній, що посилилося після попереджень від керівників найбільших банків Уолл-стріт. Про це повідомляє Bloomberg 5 листопада.

Тиск на акції

Казначейські облігації США (Treasuries) зросли в ціні по всій кривій, що призвело до падіння дохідності 10-річних паперів до тижневого мінімуму — близько 4,05% (станом на ранок у Лондоні — 4,08%). Аналогічно знизилася дохідність державних облігацій Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Причиною втечі в безпечні активи стали побоювання щодо захмарних оцінок технологічних акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Ці побоювання посилилися після того, як CEO Morgan Stanley Тед Пік та CEO Goldman Sachs Девід Соломон попередили про ризик подальшого падіння ринку.

Розпродаж був особливо болючим для виробників чипів. У вівторок сукупна ринкова капіталізація компаній з Філадельфійського напівпровідникового індексу (SOX) скоротилася приблизно на $500 мільярдів. У середу падіння продовжилося на азійських ринках.

Рецепт для втечі від ризику

На думку аналітиків, облігації залишатимуться в попиті, оскільки на ринку склався «рецепт для втечі від ризику».

«Попередження директорів щодо оцінок акцій та капітальних витрат привернули увагу», — зазначає Прашант Ньюнаха, старший стратег з відсоткових ставок в TD Securities. «Додайте до цього шатдаун уряду США, слабкі макродані та низьку ліквідність, і ви отримаєте причину для продовження втечі від ризику. Облігації будуть користуватися попитом, оскільки трейдери шукають найбільш ліквідні гавані».

TD Securities прогнозує, що дохідність 10-річних облігацій США може впасти до 3,50% наприкінці 2026 року, а DBS Bank очікує зниження до 3,8% у разі подальшого падіння ринку акцій.

Чому це важливо

Втеча в держоблігації США — це класичний індикатор страху на ринку. Коли інвестори продають акції (ризикований актив) і купують Treasuries (найбезпечніший у світі актив), це означає, що вони очікують подальшого падіння та нестабільності.

Нинішній розпродаж показує, що ейфорія навколо ШІ дає тріщину. Попередження від найвпливовіших банкірів Уолл-стріт змусили інвесторів замислитися, чи не є поточні ціни на акції Nvidia та інших техногігантів «бульбашкою». У поєднанні з економічною невизначеністю через тривалий «шатдаун» уряду США, ринки входять у фазу високої волатильності, де безпечні активи, як-от держоблігації, знову стають пріоритетом.