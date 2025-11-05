Розпродаж технологічних акцій тисне на ринки: інвестори переходять у безпечні держоблігації

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2025, 12:49

Розпродаж технологічних акцій тисне на ринки: інвестори переходять у безпечні держоблігації

На світових ринках посилилася «втеча в якість»: інвестори почали скуповувати державні облігації на тлі розпродажу акцій. Ця тенденція викликана зростаючим занепокоєнням щодо завищених оцінок технологічних компаній, що посилилося після попереджень від керівників найбільших банків Уолл-стріт. Про це повідомляє Bloomberg 5 листопада.

На світових ринках посилилася «втеча в якість»: інвестори почали скуповувати державні облігації на тлі розпродажу акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск на акції

Казначейські облігації США (Treasuries) зросли в ціні по всій кривій, що призвело до падіння дохідності 10-річних паперів до тижневого мінімуму — близько 4,05% (станом на ранок у Лондоні — 4,08%). Аналогічно знизилася дохідність державних облігацій Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Причиною втечі в безпечні активи стали побоювання щодо захмарних оцінок технологічних акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Ці побоювання посилилися після того, як CEO Morgan Stanley Тед Пік та CEO Goldman Sachs Девід Соломон попередили про ризик подальшого падіння ринку.

Розпродаж був особливо болючим для виробників чипів. У вівторок сукупна ринкова капіталізація компаній з Філадельфійського напівпровідникового індексу (SOX) скоротилася приблизно на $500 мільярдів. У середу падіння продовжилося на азійських ринках.

Рецепт для втечі від ризику

На думку аналітиків, облігації залишатимуться в попиті, оскільки на ринку склався «рецепт для втечі від ризику».

«Попередження директорів щодо оцінок акцій та капітальних витрат привернули увагу», — зазначає Прашант Ньюнаха, старший стратег з відсоткових ставок в TD Securities. «Додайте до цього шатдаун уряду США, слабкі макродані та низьку ліквідність, і ви отримаєте причину для продовження втечі від ризику. Облігації будуть користуватися попитом, оскільки трейдери шукають найбільш ліквідні гавані».

До теми: Інвестор, який передбачив банківський крах 2008 року, попереджає про нову бульбашку на фондовому ринку

TD Securities прогнозує, що дохідність 10-річних облігацій США може впасти до 3,50% наприкінці 2026 року, а DBS Bank очікує зниження до 3,8% у разі подальшого падіння ринку акцій.

Чому це важливо

Втеча в держоблігації США — це класичний індикатор страху на ринку. Коли інвестори продають акції (ризикований актив) і купують Treasuries (найбезпечніший у світі актив), це означає, що вони очікують подальшого падіння та нестабільності.

Нинішній розпродаж показує, що ейфорія навколо ШІ дає тріщину. Попередження від найвпливовіших банкірів Уолл-стріт змусили інвесторів замислитися, чи не є поточні ціни на акції Nvidia та інших техногігантів «бульбашкою». У поєднанні з економічною невизначеністю через тривалий «шатдаун» уряду США, ринки входять у фазу високої волатильності, де безпечні активи, як-от держоблігації, знову стають пріоритетом.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами