Інвестор, який передбачив банківський крах 2008 року, попереджає про нову бульбашку на фондовому ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 листопада 2025, 16:34

Інвестор, який передбачив банківський крах 2008 року, попереджає про нову бульбашку на фондовому ринку

Інвестиційний фонд Scion Asset Management, яким керує Майкл Беррі, відомий завдяки своєму успішному прогнозу житлової кризи 2008 року, розкрив «ведмежі» ставки проти технологічних компаній Nvidia Corp. та Palantir Technologies Inc. Це сталося лише через кілька днів після того, як Беррі публічно попередив інвесторів про надмірну ринкову ейфорію та можливу бульбашку. Про це пише Bloomberg.

Майкл Беррі розкрив «ведмежі» ставки проти Nvidia
Кадр з фільму "Гра на пониження"

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі позицій Scion

Згідно з поданими документами, фонд Майкла Беррі придбав пут-опціони на акції Nvidia та Palantir. Пут-опціони — це фінансовий інструмент, який приносить прибуток у разі падіння ціни базового активу, в даному випадку — акцій компаній.

Водночас Scion розкрив і «бичачі» позиції (ставки на зростання) — були придбані кол-опціони на енергетичну компанію Halliburton Co. та фармацевтичного гіганта Pfizer Inc.

Реакція ринку та побоювання «бульбашки»

Новина про ставку Беррі негайно вплинула на ринок. Акції Palantir, які в понеділок підвищили свій річний прогноз доходів, у вівторок на премаркеті впали на 8,1%, оскільки аналітики вказали на стрімке зростання оцінки компанії. Акції Nvidia також знизилися на 2,6%.

Ці настрої підігріваються загальними побоюваннями інвесторів щодо ажіотажу навколо штучного інтелекту. Останніми місяцями зростала стурбованість через так звані «циркулярні угоди» за участю OpenAI, Nvidia та інших фірм, орієнтованих на ШІ. Скептики вважають, що ці угоди, коли компанії інвестують одна в одну, штучно підтримують бум у секторі.

Попередження від «Великого шорту»

Сам Беррі активно підігрівав ці настрої. Минулого тижня він опублікував у соцмережі X загадковий пост із зображенням свого персонажа з фільму «Гра на пониження» («The Big Short») та попередженням: «Іноді ми бачимо бульбашки». У понеділок ввечері він додав графіку зі статті Bloomberg News, присвячену саме проблемам циркулярного фінансування навколо Nvidia та інших компаній.

Це вже не перша ведмежа ставка Беррі проти гіганта з виробництва ШІ-чипів. У першому кварталі 2025 року Scion також купував пут-опціони на Nvidia та низку китайських технологічних компаній. Однак тоді у звіті 13 °F містилося застереження, що ці опціони «можуть слугувати для хеджування довгих позицій», які не підлягають звітуванню. У поточному звіті за третій квартал такого застереження немає, що може свідчити про більш пряму ставку на падіння акцій.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Kommandor, melifaro2012 и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами