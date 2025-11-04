Інвестор, який передбачив банківський крах 2008 року, попереджає про нову бульбашку на фондовому ринку

Інвестиційний фонд Scion Asset Management, яким керує Майкл Беррі, відомий завдяки своєму успішному прогнозу житлової кризи 2008 року, розкрив «ведмежі» ставки проти технологічних компаній Nvidia Corp. та Palantir Technologies Inc. Це сталося лише через кілька днів після того, як Беррі публічно попередив інвесторів про надмірну ринкову ейфорію та можливу бульбашку. Про це пише Bloomberg.

Деталі позицій Scion

Згідно з поданими документами, фонд Майкла Беррі придбав пут-опціони на акції Nvidia та Palantir. Пут-опціони — це фінансовий інструмент, який приносить прибуток у разі падіння ціни базового активу, в даному випадку — акцій компаній.

Водночас Scion розкрив і «бичачі» позиції (ставки на зростання) — були придбані кол-опціони на енергетичну компанію Halliburton Co. та фармацевтичного гіганта Pfizer Inc.

Реакція ринку та побоювання «бульбашки»

Новина про ставку Беррі негайно вплинула на ринок. Акції Palantir, які в понеділок підвищили свій річний прогноз доходів, у вівторок на премаркеті впали на 8,1%, оскільки аналітики вказали на стрімке зростання оцінки компанії. Акції Nvidia також знизилися на 2,6%.

Ці настрої підігріваються загальними побоюваннями інвесторів щодо ажіотажу навколо штучного інтелекту. Останніми місяцями зростала стурбованість через так звані «циркулярні угоди» за участю OpenAI, Nvidia та інших фірм, орієнтованих на ШІ. Скептики вважають, що ці угоди, коли компанії інвестують одна в одну, штучно підтримують бум у секторі.

Попередження від «Великого шорту»

Сам Беррі активно підігрівав ці настрої. Минулого тижня він опублікував у соцмережі X загадковий пост із зображенням свого персонажа з фільму «Гра на пониження» («The Big Short») та попередженням: «Іноді ми бачимо бульбашки». У понеділок ввечері він додав графіку зі статті Bloomberg News, присвячену саме проблемам циркулярного фінансування навколо Nvidia та інших компаній.

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Це вже не перша ведмежа ставка Беррі проти гіганта з виробництва ШІ-чипів. У першому кварталі 2025 року Scion також купував пут-опціони на Nvidia та низку китайських технологічних компаній. Однак тоді у звіті 13 °F містилося застереження, що ці опціони «можуть слугувати для хеджування довгих позицій», які не підлягають звітуванню. У поточному звіті за третій квартал такого застереження немає, що може свідчити про більш пряму ставку на падіння акцій.