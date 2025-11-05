Чеські інвестори Фіала та Світек збільшують капітал Unex Bank на 327 млн грн

Unex Bank отримав 327 млн грн додаткових внесків від своїх акціонерів, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у банк сягнув 739 млн грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Деталі докапіталізації

Додаткова капіталізація спрямована на зміцнення фінансових можливостей банку, прискорення кредитування та впровадження нових сервісів. Залучення 327 млн грн відбулося у два етапи восени 2025 року, після отримання дозволів від Національного банку України:

У вересні: Капітал першого рівня було збільшено на 80 млн грн шляхом прямого збільшення статутного капіталу.

У жовтні: Капітал другого рівня збільшився на 247 млн грн за рахунок залучення коштів субординованого боргу, які в подальшому також планово переведуть до статутного капіталу.

Ці кроки доповнили капіталізацію, проведену на початку 2025 року на 120 млн грн. Таким чином, загальний обсяг інвестицій в банк з моменту придбання новими власниками досяг 739 млн грн.

Інвестори та їхня стратегія

Інвестиції надійшли пропорційно від двох чинних акціонерів — громадян Чехії Томаша Фіали (володіє 75,01% акцій) та Івана Світека (24,99%), який також обіймає посаду Голови Правління банку.

Іван Світек зазначив, що кошти спрямують на розвиток банку та зміцнення його позицій на ринку.

Про Unex Bank

Unex Bank був придбаний Томашем Фіалою та Іваном Світеком у 2021 році, ставши першою за кілька років приватною українською фінустановою, що залучила іноземні інвестиції. Томаш Фіала є засновником та генеральним директором однієї з найбільших в Україні інвестиційних компаній Dragon Capital. Іван Світек — банкір, який раніше очолював українські Альфа-Банк та Укрсоцбанк.

Після зміни власників банк, заснований ще у 1993 році, проходить трансформацію, позиціонуючи себе як «фінтех-стартап із банківською ліцензією».