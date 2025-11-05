Чеські інвестори Фіала та Світек збільшують капітал Unex Bank на 327 млн грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2025, 11:34

Чеські інвестори Фіала та Світек збільшують капітал Unex Bank на 327 млн грн

Unex Bank отримав 327 млн грн додаткових внесків від своїх акціонерів, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у банк сягнув 739 млн грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Unex Bank отримав 327 млн грн додаткових внесків від своїх акціонерів, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у банк сягнув 739 млн грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі докапіталізації

Додаткова капіталізація спрямована на зміцнення фінансових можливостей банку, прискорення кредитування та впровадження нових сервісів. Залучення 327 млн грн відбулося у два етапи восени 2025 року, після отримання дозволів від Національного банку України:

  • У вересні: Капітал першого рівня було збільшено на 80 млн грн шляхом прямого збільшення статутного капіталу.
  • У жовтні: Капітал другого рівня збільшився на 247 млн грн за рахунок залучення коштів субординованого боргу, які в подальшому також планово переведуть до статутного капіталу.

Ці кроки доповнили капіталізацію, проведену на початку 2025 року на 120 млн грн. Таким чином, загальний обсяг інвестицій в банк з моменту придбання новими власниками досяг 739 млн грн.

Інвестори та їхня стратегія

Інвестиції надійшли пропорційно від двох чинних акціонерів — громадян Чехії Томаша Фіали (володіє 75,01% акцій) та Івана Світека (24,99%), який також обіймає посаду Голови Правління банку.

Іван Світек зазначив, що кошти спрямують на розвиток банку та зміцнення його позицій на ринку.

Про Unex Bank

Unex Bank був придбаний Томашем Фіалою та Іваном Світеком у 2021 році, ставши першою за кілька років приватною українською фінустановою, що залучила іноземні інвестиції. Томаш Фіала є засновником та генеральним директором однієї з найбільших в Україні інвестиційних компаній Dragon Capital. Іван Світек — банкір, який раніше очолював українські Альфа-Банк та Укрсоцбанк.

Після зміни власників банк, заснований ще у 1993 році, проходить трансформацію, позиціонуючи себе як «фінтех-стартап із банківською ліцензією».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами