На Уолл-стріт попереджають про ризик корекції ринку

Керівники двох найбільших банків Уолл-стріт, Morgan Stanley та Goldman Sachs, у вівторок попередили, що фондові ринки можуть прямувати до корекції через «захмарні» оцінки вартості акцій. Їхні заяви підкреслюють зростаюче занепокоєння ейфорією, що нагадує бум доткомів, на тлі того, як індекс S&P 500 продовжує оновлювати історичні максимуми. Про це повідомляє Reuters 4 листопада.

Уолл-стріт готується до падіння

Виступаючи на Глобальному інвестиційному саміті фінансових лідерів у Гонконгу, CEO Morgan Stanley Тед Пік заявив, що ринку варто вітати потенційне зниження. «Ми повинні вітати можливість того, що відбудуться падіння на 10−15%, які не спричинені якимось макроекономічним обривом», — сказав він.

CEO Goldman Sachs Девід Соломон погодився з цією оцінкою, зазначивши, що хоча ринки можуть деякий час продовжувати зростання, настрої неминуче зміняться. «Технологічні мультиплікатори завищені», — сказав Соломон, хоча й додав, що це не стосується ринку в цілому.

На тлі цих коментарів основні індекси Уолл-стріт у вівторок відкрилися падінням: S&P 500 знизився на 1,1%, а технологічний Nasdaq Composite — на 1,5%. «Індекс страху» коливався поблизу двотижневого максимуму.

Ігнорування ризиків

Аналітики зазначають, що позиціонування корекції як «здорового» явища саме по собі підкреслює ступінь ейфорії. Наразі ринки здебільшого ігнорують низку серйозних ризиків, серед яких:

Стійка інфляція.

Підвищені відсоткові ставки.

Політична невизначеність через зміну торговельної динаміки.

«Шатдаун» (призупинення роботи) уряду США, що триває вже п'ятий тиждень.

Бум ШІ чи нова бульбашка доткомів?

Заяви Піка та Соломона доповнюють попередження інших лідерів ринку. Минулого місяця CEO JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив про підвищений ризик значної корекції протягом найближчих шести місяців — двох років, вказуючи на геополітичні ризики та фіскальні витрати. Керівники хедж-фонду Bridgewater Associates також заявили, що інвестори ігнорують зростаючі ризики.

Стрімке зростання ентузіазму навколо генеративного ШІ викликає прямі порівняння з бульбашкою доткомів кінця 1990-х років. Інвестор Майкл Беррі, відомий своєю ставкою проти ринку житла у 2008 році, минулого тижня опублікував у соцмережі X пост зі словами: «Іноді ми бачимо бульбашки».

Ажіотаж підживлюється величезними інвестиціями:

Citigroup прогнозує, що витрати техногігантів на інфраструктуру ШІ перевищать $2,8 трильйона до 2029 року.

У понеділок OpenAI уклала угоду на $38 мільярдів із Amazon на купівлю хмарних послуг.

Бульбашка доткомів була викликана спекулятивними інвестиціями в інтернет-компанії, що призвело до краху у 2000 році. Проте деякі аналітики стверджують, що поточний бум ШІ відрізняється, оскільки компанії-лідери, як-от Nvidia (яка минулого місяця досягла капіталізації $5 трлн), підкріплені «твердими» прибутками та реальною бізнес-ефективністю.