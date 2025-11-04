Multi від Мінфін
4 листопада 2025, 14:48

Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила п'ятий транш для України на понад 1,8 мільярда євро

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про п’ятий регулярний платіж в рамках програми Ukraine Facility, завдяки чому Україна незабаром отримає понад 1,8 мільярда євро фінансової допомоги. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС схвалила п'ятий транш для України на понад 1,8 мільярда євро
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що Україна виконала дев’ять із необхідних кроків для отримання п’ятого траншу, а також один невиконаний раніше пункт із четвертого платежу.

Фінансування спрямоване на:

  • Зміцнення макрофінансової стабільності України.
  • Підтримку безперебійної роботи державного управління.

Доплата від ЄС

У рамках програми Ukraine Facility сума п'ятого траншу для України становитиме 1,35 млрд євро.

Водночас ЄС виплатить додатково майже 600 мільйонів євро разом із цим траншем як бонус за ухвалення реформи АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів), яку Україна мала провести раніше. Про це повідомляє ЄП.

Таким чином, загальна сума, що буде виплачена, перевищить 1,8 мільярда євро.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов’язані з Планом України — документом, що окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також містить графік імплементації реформ, узгоджених із цілями вступу до ЄС.

Україна недоотримає частину п'ятого траншу

Україна недоотримає частину коштів із п'ятого траншу від Європейського Союзу, який мав скласти майже 2 мільярди євро.

Розмір виплати був зменшений через невиконання двох ключових реформ, передбачених Планом України для другого кварталу.

Невиконаними зобов'язаннями стали:

  • Реформа щодо перевірки декларацій доброчесності суддів.
  • Реформа цифровізації виконавчого провадження.

Наразі Україна має час на виконання цих зобов'язань до кінця другого кварталу 2026 року. У разі успішного завершення цих реформ, недоотримана частина коштів буде виплачена пізніше.

Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року і передбачає надання Україні до 50 мільярдів євро стабільного фінансування (гранти та кредити) протягом 2024−2027 років.

З моменту запуску Україна вже отримала:

  • 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування (bridge financing).
  • 1,89 млрд євро попереднього фінансування (pre-financing).
  • Чотири попередні транші на загальну суму близько 15 млрд євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у серпні 2025 року ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося через невиконання всіх обіцяних реформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
