Ukraine Facility: ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 серпня 2025, 9:28

Ukraine Facility: ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося

Рада Європейського Союзу схвалила 3,2 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Рада Європейського Союзу схвалила 3,2 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

«Завдяки фінансовій підтримці ЄС Україна може забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки, підтримувати макростабільність і бюджетну ліквідність», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 19,6 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучено.

Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України — 53,5 млрд євро за понад три роки.

«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», — зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Урізаний транш

Раніше спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє розповів, що четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому обсязі оскільки Україна не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ.

Якби Україна виконала всі обіцяні реформи, вона б отримала 4,5 млрд євро.

Динаміка виплат

  • Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні 2024 року, становив 4,2 млрд євро (включно з грантом у 1,5 млрд євро).
  • Другий транш у грудні минулого року склав 4,1 млрд євро (з яких 1,5 млрд євро — грант).
  • Третій транш Україна отримала на початку квітня 2025 року — 3,5 млрд євро (включно з грантом 0,4 млрд євро).

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році у межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

В оновленій наприкінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

Згідно з умовами програми Ukraine Facility, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн млрд євро — це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», — констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, згідно з яким війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідне Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.

Нагадаємо

Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Ukraine Facility включає три ключові компоненти:

  • пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
  • технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
youknow
youknow
9 серпня 2025, 11:17
#
Ой, а що ж сталося? це не тому що українські політики поводять себе як агресивна та неосвідчена школота, зраджуючі ЕС?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами