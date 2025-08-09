Ukraine Facility: ЄС виділив Україні понад 3 мільярди євро, що на 1,3 млрд менше, ніж планувалося

Рада Європейського Союзу схвалила 3,2 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

«Завдяки фінансовій підтримці ЄС Україна може забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки, підтримувати макростабільність і бюджетну ліквідність», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 19,6 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Тільки у 2025 році передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучено.

Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України — 53,5 млрд євро за понад три роки.

«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», — зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Урізаний транш

Раніше спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє розповів, що четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий у меншому обсязі оскільки Україна не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ.

Якби Україна виконала всі обіцяні реформи, вона б отримала 4,5 млрд євро.

Динаміка виплат

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні 2024 року, становив 4,2 млрд євро (включно з грантом у 1,5 млрд євро).

Другий транш у грудні минулого року склав 4,1 млрд євро (з яких 1,5 млрд євро — грант).

Третій транш Україна отримала на початку квітня 2025 року — 3,5 млрд євро (включно з грантом 0,4 млрд євро).

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році у межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

В оновленій наприкінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

Згідно з умовами програми Ukraine Facility, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн млрд євро — це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», — констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, згідно з яким війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідне Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.

Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

