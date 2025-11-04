Нафта дешевшає через побоювання надлишку після рішення ОПЕК+ про паузу у видобутку

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 4 листопада, оскільки інвестори сприйняли рішення ОПЕК+ призупинити підвищення видобутку у першому кварталі 2026 року як сигнал про потенційний надлишок пропозиції на ринку. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на 09:00 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,6% — до $64,52 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 0,6% — до $60,68 за барель.

Рішення ОПЕК+ та позиція росії

У неділю Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) погодилася на невелике збільшення видобутку лише у грудні, але вирішили призупинити будь-яке подальше підвищення у першому кварталі наступного року.

Це рішення стало несподіванкою, оскільки з квітня ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на добу (близько 2,7% світової пропозиції).

Як зазначив керівник команди енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар, ринок сприйняв паузу як «першу ознаку визнання потенційного надлишку» з боку ОПЕК+, яка досі була дуже оптимістичною щодо попиту.

Зазначається, що рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники стабільними було ухвалено після того, як росія лобіювала паузу у підвищенні видобутку. Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили, що рф заявила про труднощі зі збільшенням експорту через санкції Заходу.

Прогнози та вплив санкцій

Попри поточне зниження цін, деякі енергетичні гіганти Європи та заступник міністра енергетики США Джеймс Денлі оскаржили прогнози про надлишок нафти у 2026 році, вказуючи на зростання попиту.

Аналітики JP Morgan, своєю чергою, вважають, що санкції США, Великої Британії та ЄС, нещодавно запроваджені проти російських «Роснєфті» та «Лукойлу», не завадять російським виробникам нафти працювати, хоча й збільшують ризик перебоїв.

Незалежний аналітик Тіна Тенг додала, що санкції можуть продовжувати надавати деяку цінову підтримку найближчим часом.

Наразі учасники ринку очікують свіжих даних про запаси нафти у США від Американського інституту нафти (API), які мають вийти пізніше.