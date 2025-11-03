OPEC+ бере паузу: Альянс зупинить нарощування видобутку на початку 2026 року через страх надлишку нафти

Альянс OPEC+ у неділю погодив незначне збільшення видобутку нафти на грудень 2025 року, але вирішив призупинити подальше нарощування видобутку в першому кварталі 2026 року. Це рішення свідчить про те, що група виробників змушена уповільнити свої плани з відновлення частки ринку через зростаючі побоювання щодо формування надлишку пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

Коригування стратегії

Вісім ключових членів OPEC+ (зокрема Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан та Алжир) домовилися збільшити цільовий видобуток на грудень на 137 000 барелів на добу. Це такий самий скромний обсяг, на який група нарощувала видобуток у жовтні та листопаді.

Однак головною новиною стало рішення поставити на паузу збільшення видобутку на січень, лютий та березень 2026 року. «Після грудня, у зв'язку з сезонністю, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку», — йдеться у заяві групи.

Ризик надлишку та фактор Росії

Це рішення є відходом від попередньої стратегії. З квітня 2025 року OPEC+ поступово повертав на ринок скорочені обсяги, збільшивши видобуток приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу (близько 2,7% світової пропозиції). Проте вже з жовтня альянс сповільнив темпи на тлі прогнозів про неминучий надлишок пропозиції.

Додатковим фактором невизначеності стали нові західні санкції проти члена OPEC+ — Росії. Заходи США та Великої Британії, спрямовані проти найбільших виробників «Роснєфть» та «Лукойл», ставлять під сумнів здатність Москви надалі збільшувати видобуток.