4 листопада 2025, 9:08

Доходи держбюджету перевищили план на 53 мільярди

Дохідна частина загального фонду державного бюджету стабільна. За 10 місяців (січень-жовтень) 2025 року від податків зборів та обов’язкових платежів надійшло 1,76 трлн грн без міжнародних грантів. Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше ніж було заплановано на звітний період, повідомляє голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Доходи держбюджету перевищили план на 53 мільярди
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найбільші надходження

Найбільші надходження традиційно від:

  • імпортного ПДВ (440,6 млрд грн),
  • ПДФО та військового збору (293 млрд грн),
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),
  • податку на прибуток (224,3 млрд грн),
  • імпортного акцизу (134,6 млрд грн),
  • внутрішнього акцизу (98 млрд грн).

За словами Підласи, план на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.

«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — зазначила вона.

ДПС перевиконала план: до держбюджету надійшло понад 1 трильйон гривень

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

Водночас за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги.

Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету. Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans:

  • гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет,
  • 6 млрд євро, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки — з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.

Куди використовувались гроші

Гроші бюджету за 10 місяців використовувались (найбільші категорії):

  • оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн,
  • погашення ОВДП — 440,3 млрд грн,
  • соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 322,3 млрд грн,
  • обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 279,9 млрд грн,
  • програма медичних гарантій — 139 млрд грн,
  • зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 93,3 млрд грн,
  • погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн,
  • базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 39,6 млрд грн.

Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету — це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 місяців цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
4 листопада 2025, 11:48
#
Совком попахивает
