Доходи держбюджету перевищили план на 53 мільярди

Дохідна частина загального фонду державного бюджету стабільна. За 10 місяців (січень-жовтень) 2025 року від податків зборів та обов’язкових платежів надійшло 1,76 трлн грн без міжнародних грантів. Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше ніж було заплановано на звітний період, повідомляє голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Найбільші надходження

Найбільші надходження традиційно від:

імпортного ПДВ (440,6 млрд грн),

ПДФО та військового збору (293 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

податку на прибуток (224,3 млрд грн),

імпортного акцизу (134,6 млрд грн),

внутрішнього акцизу (98 млрд грн).

За словами Підласи, план на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.

«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — зазначила вона.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

Водночас за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги.

Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету. Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans:

гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет,

6 млрд євро, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки — з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.

Куди використовувались гроші

Гроші бюджету за 10 місяців використовувались (найбільші категорії):

оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн,

погашення ОВДП — 440,3 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 322,3 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 279,9 млрд грн,

програма медичних гарантій — 139 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 93,3 млрд грн,

погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн,

базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 39,6 млрд грн.

Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету — це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 місяців цього року.