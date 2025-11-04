Дохідна частина загального фонду державного бюджету стабільна. За 10 місяців (січень-жовтень) 2025 року від податків зборів та обов’язкових платежів надійшло 1,76 трлн грн без міжнародних грантів. Це на 3,1% або на 53,3 млрд грн більше ніж було заплановано на звітний період, повідомляє голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Доходи держбюджету перевищили план на 53 мільярди
Найбільші надходження
Найбільші надходження традиційно від:
- імпортного ПДВ (440,6 млрд грн),
- ПДФО та військового збору (293 млрд грн),
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (255,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),
- податку на прибуток (224,3 млрд грн),
- імпортного акцизу (134,6 млрд грн),
- внутрішнього акцизу (98 млрд грн).
За словами Підласи, план на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.
«Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає», — зазначила вона.
Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.
Водночас за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги.
Міжнародна допомога переважно використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету. Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans:
- гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет,
- 6 млрд євро, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки — з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони у 2025 році.
Куди використовувались гроші
Гроші бюджету за 10 місяців використовувались (найбільші категорії):
- оборона — 63,3% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2 трлн грн,
- погашення ОВДП — 440,3 млрд грн,
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) — 322,3 млрд грн,
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) — 279,9 млрд грн,
- програма медичних гарантій — 139 млрд грн,
- зарплата вчителів в школах (з доплатами) — 93,3 млрд грн,
- погашення зовнішнього боргу — 89,7 млрд грн,
- базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) — 39,6 млрд грн.
Всього, за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету — це 73,7% від плану на рік (після останніх змін до бюджету 21 жовтня) і 94,5% до плану на 10 місяців цього року.
