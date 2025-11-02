ДПС перевиконала план: до держбюджету надійшло понад 1 трильйон гривень

За перші десять місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які перебувають під контролем Державної податкової служби. Цей показник на 195,2 млрд грн перевищує надходження за аналогічний період минулого року, а план виконано на 107,7%, повідомляє ДПС.

Виконання плану у жовтні

У жовтні 2025 року ДПС також перевищила планові показники на 102,2%, забезпечивши надходження до бюджету в розмірі 76,3 млрд грн.

Основні надходження у жовтні 2025 року:

ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) — 32,1 млрд грн

ПДВ (з урахуванням відшкодування) — 24,2 млрд грн

Акцизний податок — 10,8 млрд грн

Податок на прибуток підприємств — 4,6 млрд грн

Рентна плата — 3,6 млрд грн

Інші надходження — 1,0 млрд грн

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за оперативними даними, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів.