Revolut отримав ліцензію MiCA на Кіпрі та анонсував запуск криптоплатформи

Найбільша фінтех-компанія Revolut отримала ліцензію на роботу з криптовалютними активами (MiCA) від Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CySEC), що дозволяє їй надавати регульовані криптопослуги у всіх 30 країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Про це пише coindesk.

Деталі

Revolut, який обслуговує понад 65 мільйонів клієнтів по всьому світу, заявив у четвер в електронному повідомленні, що отримання дозволу закріплює їхній підхід до криптовалюти, що базується на дотриманні нормативних вимог.

Компанія планує запустити «Crypto 2.0» — розширену платформу, що включає понад 280 токенів, стейкінг без комісії з винагородою до 22% річних та прямі конверсії стейблкоїнів у долари США за курсом 1:1 без спреду, йдеться у пресрелізі, опублікованому в четвер.

Хід Revolut відбувається на тлі введення MiCA набирає чинності по всій території ЄС, змінюючи правила роботи бірж та провайдерів гаманців. База компанії на Кіпрі буде центром для її криптооперацій в ЄЕЗ, спираючись на успіх торгової платформи Revolut X та інтеграцію криптовалют із гаманцями, такими як MetaMask та Ledger.

«Отримання ліцензії відображає довіру CySEC до наших нормативних стандартів», — заявив Костас Майкл, генеральний директор Revolut Digital Assets Europe.

«MiCA дає нам ясність для надання надійних, новітніх криптовалютних продуктів для спільноти цифрових фінансів Європи, що росте».