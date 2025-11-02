Уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує обов'язкову цифрову перевірку всіх нових будівельних проєктів на відповідність нормам інклюзивності. Відтепер кожен проєкт перевірятиметься на безбар'єрність у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
2 листопада 2025, 16:27
В Україні перевірятимуть на безбар’єрність всі нові будівлі
Мінцифри зазначає, що це рішення зробить нові будівлі зручними для всіх категорій населення.
Як працюватиме цифровий чекліст?
Система працюватиме за принципом обов’язкового цифрового чекліста:
- Хто заповнює: Архітектори, проєктувальники та експертні організації.
- Мета: Під час завантаження проєкту в ЄДЕССБ фахівці мають підтвердити, що проєкт відповідає всім будівельним нормам щодо інклюзивності.
Цей цифровий контроль гарантує, що у проєкті враховані потреби:
- людей з інвалідністю,
- батьків із дитячими візками,
- людей старшого віку,
- вагітних жінок.
Зазначається, що чекліст забезпечить цифровий контроль за дотриманням норм доступності на всіх етапах — від перших креслень до введення об'єкта в експлуатацію.
Джерело: Мінфін
