Чому дорожчають новобудови: забудовники назвали головні причини зростання собівартості у 2025 році

Собівартість будівництва житла в Україні з початку 2025 року зросла в середньому на 10−25% залежно від класу об'єкта. Девелопери пояснюють це системним подорожчанням будівельних матеріалів, зростанням заробітних плат на тлі дефіциту кадрів та ускладненою логістикою. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Головні фактори: матеріали, логістика та зарплати

Забудовники одностайні в тому, що на зростання витрат вплинув цілий комплекс факторів, пов'язаних з війною.

1. Подорожчання будівельних матеріалів. Це головний драйвер росту собівартості. З початку року ціни на різні категорії зросли нерівномірно:

Найбільше подорожчали: утеплювач та залізобетонні вироби (до 25%), радіатори опалення (23,5%), ПВХ вікна (майже 20%).

Помірно зросли: цемент (понад 10%), цегла (понад 9%), бетон (6%).

2. Ускладнена логістика. Через війну було зруйновано звичні ланцюги постачання. За словами забудовників, час замовлення та доставки матеріалів збільшився у півтора-два рази, що також закладається у фінальну вартість.

3. Дефіцит кадрів та зростання зарплат. Брак кваліфікованих робітників на ринку призводить до зростання вартості будівельно-монтажних робіт (на 15−25% з початку року) та підвищення фонду оплати праці. Хоча у 2025 році зарплати зросли на 5−7%, порівняно з початком 2024 року зростання становить 15−18%.

Подвоєння імпорту: як залежність від закордонних матеріалів впливає на ціну

Однією з ключових структурних змін на ринку стала зростаюча залежність від імпорту. За даними компанії DIM, якщо до повномасштабного вторгнення частка імпортних будматеріалів становила 14%, то зараз вона зросла до 30%.

Це пов'язано з тим, що багато українських виробництв було зруйновано, пошкоджено або опинилося в окупації. Хоча ціни на самі імпортні товари переважно не змінилися, їхня вартість для забудовника зростає через девальвацію гривні та ускладнену логістику. Таким чином, чим більша частка імпорту в проєкті, тим вищою є його собівартість.

Чи минув пік подорожчання?

Попри поточне зростання, деякі девелопери вважають, що фаза шокового стрибка цін вже позаду. Наприклад, у компанії City One Development зазначають, що найбільш різке подорожчання спостерігалося у 2024 році, коли ціна на бетон зросла на 47%. Поточну динаміку вони розцінюють як «поступову корекцію», а не новий ціновий шок.