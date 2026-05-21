Платіжки за тепло та гарячу воду зменшать: кого торкнуться нові правила

Уряд уточнив механізм перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що йдеться

Йдеться насамперед про ситуації, коли через удари по енергетичній або комунальній інфраструктурі люди залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості.

«Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно», — наголосила Очільниця Уряду.

Читайте також: Перерахунок платіжок за ненадані послуги комунальники мають здійснити самостійно — рішення уряду

Що це дасть

Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів та чітко враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону.

За словами Премʼєр-міністра, органи місцевого самоврядування отримають можливість компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів — для відновлення пошкодженої інфраструктури.