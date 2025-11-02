Децентралізована криптобіржа dYdX планує вийти на ринок США до кінця року

Децентралізована платформа для торгівлі криптовалютою dYdX готується вийти на ринок США до кінця 2025 року. Про це заявив президент криптобіржі Едді Чжан в інтерв'ю Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, що цей крок є дуже важливим для платформи.

«Для нас як платформи дуже важливо мати щось доступне у Сполучених Штатах, оскільки це, я думаю, відображає напрямок, у якому ми, сподіваюся, намагаємося рухатися», — зазначив Чжан.

На відміну від централізованих бірж, таких як Coinbase і Kraken, що виступають посередником між покупцями та продавцями, децентралізовані платформи, такі як dYdX, прагнуть позбутися посередників і дозволити користувачам здійснювати транзакції безпосередньо в мережі блокчейн, яка забезпечує роботу криптовалют.

Читайте також: Coinbase веде переговори про купівлю BVNK за $2 мільярди для посилення позицій на ринку стейблкоїнів

Фокус на спотовій торгівлі та зниження комісій

Платформа dYdX спеціалізується на перпетуальних контрактах (perpetual contracts) — це різновид деривативів, який дозволяє трейдерам спекулювати на зміні ціни активу, не володіючи ним напряму. На відміну від традиційних ф’ючерсів, такі контракти не мають дати завершення.

За даними компанії, що базується у Сан-Франциско, з моменту свого запуску dYdX перевищила $1,5 трлн загального обсягу торгів.

При вході на ринок США dYdX планує до кінця року додати пропозиції спотової торгівлі для таких криптовалют, як Solana та інші.

Комісії

dYdX планує знизити комісії для американських користувачів у два рази — до 50−65 базисних пунктів (0,50% — 0,65%).

Перпетуальні контракти не будуть доступні у США, проте, за словами Джана, dYdX сподівається, що американські регулятори з часом нададуть чіткі правила, які дозволять децентралізованим платформам пропонувати такі продукти.

Зміна регуляторного клімату

Рішення dYdX вийти на американський ринок слідує за зміною ставлення адміністрації президента США Дональда Трампа до криптовалютного сектору.

Читайте також: Трамп підписав закон про регулювання стейблкоїнів

Цього року його адміністрація сприяла відхиленню низки позовів проти відомих криптоплатформ, а фінансові регулятори почали розробляти спеціалізовані правила для розміщення цифрових активів.

У спільній заяві, оприлюдненій минулого місяця Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), регулятори повідомили, що розглядають можливість дозволити торгівлю криптоперпетуальними контрактами на регульованих платформах у США.