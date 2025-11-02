Децентралізована криптобіржа dYdX планує вийти на ринок США до кінця року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 листопада 2025, 13:06

Децентралізована криптобіржа dYdX планує вийти на ринок США до кінця року

Децентралізована платформа для торгівлі криптовалютою dYdX готується вийти на ринок США до кінця 2025 року. Про це заявив президент криптобіржі Едді Чжан в інтерв'ю Reuters.

Децентралізована криптобіржа dYdX планує вийти на ринок США до кінця року
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, що цей крок є дуже важливим для платформи.

«Для нас як платформи дуже важливо мати щось доступне у Сполучених Штатах, оскільки це, я думаю, відображає напрямок, у якому ми, сподіваюся, намагаємося рухатися», — зазначив Чжан.

На відміну від централізованих бірж, таких як Coinbase і Kraken, що виступають посередником між покупцями та продавцями, децентралізовані платформи, такі як dYdX, прагнуть позбутися посередників і дозволити користувачам здійснювати транзакції безпосередньо в мережі блокчейн, яка забезпечує роботу криптовалют.

Читайте також: Coinbase веде переговори про купівлю BVNK за $2 мільярди для посилення позицій на ринку стейблкоїнів

Фокус на спотовій торгівлі та зниження комісій

Платформа dYdX спеціалізується на перпетуальних контрактах (perpetual contracts) — це різновид деривативів, який дозволяє трейдерам спекулювати на зміні ціни активу, не володіючи ним напряму. На відміну від традиційних ф’ючерсів, такі контракти не мають дати завершення.

За даними компанії, що базується у Сан-Франциско, з моменту свого запуску dYdX перевищила $1,5 трлн загального обсягу торгів.

При вході на ринок США dYdX планує до кінця року додати пропозиції спотової торгівлі для таких криптовалют, як Solana та інші.

Комісії

dYdX планує знизити комісії для американських користувачів у два рази — до 50−65 базисних пунктів (0,50% — 0,65%).

Перпетуальні контракти не будуть доступні у США, проте, за словами Джана, dYdX сподівається, що американські регулятори з часом нададуть чіткі правила, які дозволять децентралізованим платформам пропонувати такі продукти.

Зміна регуляторного клімату

Рішення dYdX вийти на американський ринок слідує за зміною ставлення адміністрації президента США Дональда Трампа до криптовалютного сектору.

Читайте також: Трамп підписав закон про регулювання стейблкоїнів

Цього року його адміністрація сприяла відхиленню низки позовів проти відомих криптоплатформ, а фінансові регулятори почали розробляти спеціалізовані правила для розміщення цифрових активів.

У спільній заяві, оприлюдненій минулого місяця Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), регулятори повідомили, що розглядають можливість дозволити торгівлю криптоперпетуальними контрактами на регульованих платформах у США.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами