Експорт газу з росії морем у жовтні встановив рекорд

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії за січень-жовтень 2025 року скоротився на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 25,2 мільйона метричних тонн (млн т). Водночас, за даними LSEG, у жовтні експорт СПГ різко зріс на 21% до рекордних місячних показників. Про це повідомляє Reuters.

Цей стрибок став можливим завдяки початку поставок із нового заводу «Арктик СПГ-2».

Вплив санкцій та новий маршрут до Китаю

Експорт російського СПГ стримується санкціями США, особливо тими, що спрямовані проти нового заводу «Арктик СПГ-2», оскільки вони значно обмежили використання танкерного флоту для транспортування палива.

Незважаючи на санкції, наприкінці серпня Китай отримав першу партію СПГ із цього підсанкційного російського проєкту. Це відбулося за кілька днів до зустрічі президентів володимира путіна та Сі Цзіньпіна.

З того часу вже 13 танкерів з вантажем із «Арктик СПГ-2» розвантажилися на терміналі Бейхай у південному Китаї.

Деталі жовтневого зростання

Загальні обсяги поставок російського СПГ у жовтні зросли на 21% порівняно з жовтнем минулого року, досягнувши 3,4 млн т — це найвищий місячний показник. Порівняно з вереснем, зростання склало майже 27%.

«Ямал СПГ» (Наватек): Поставки з цього заводу у жовтні зросли на 8% порівняно з минулим роком і склали 1,76 млн т. Однак із початку року експорт із Ямалу знизився на 6% до 15,2 млн т.

«Сахалін-2» (Газпром): Експорт з орієнтованого на Азію проєкту зріс у жовтні на 10% до 0,98 млн т.

Падіння поставок газу до Європи

Експорт російського СПГ до Європи за перші десять місяців цього року впав на 17,9% порівняно з минулим роком, склавши 11 млн т. Тільки у жовтні поставки європейським маршрутом скоротилися на 21% (до 0,79 млн т).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у другій половині жовтня 2025 року Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.