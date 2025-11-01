Держбюджет у жовтні: Доходи загального фонду перевищили 180 мільярдів гривень

За оперативними даними, у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Структура надходжень загального фонду

Найбільшими джерелами фінансування загального фонду стали внутрішні податки, митні платежі та міжнародні гранти.

Податкова служба (75,8 млрд грн)

Надходження від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн, зокрема:

31,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

24,1 млрд грн — податок на додану вартість (з урахуванням відшкодування у розмірі 17 млрд грн).

10,8 млрд грн — акцизний податок.

4,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Митна служба (63 млрд грн)

Платежі, зібрані Державною митною службою, надійшли в обсязі 63 млрд грн.

Міжнародна допомога (38 млрд грн)

Третім важливим джерелом стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів), що склали 38 млрд грн.

Загальні надходження

Загалом, за підсумками жовтня 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшов єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 51,8 млрд грн до фондів пенсійного та соціального страхування.