«Це легалізація злочинності»: Банківська асоціація ЄМА розкритикувала законопроєкт про «дропи»

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА різко розкритикувала урядовий законопроєкт № 14161 про створення реєстру «дропів» (осіб, які передають свої банківські рахунки для незаконних операцій). В асоціації вважають, що ініціатива у її поточному вигляді не бореться зі злочинністю, а фактично легалізує її, створюючи «інструкцію з цивілізованого співіснування» з нею. Про це йдеться в офіційній заяві асоціації, оприлюдненій 31 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На думку експертів ЄМА, пропозиція моніторити, встановлювати ліміти та вести реєстри, але не закривати рахунки виявленим дропам, є імітацією боротьби, яка не зупинить злочинців, а лише змусить їх найняти більше підставних осіб.

Головні прогалини законопроєкту: Позиція ЄМА

Асоціація називає ініціативу «повною профанацією», оскільки в ній відсутні три ключові елементи, без яких боротьба з дропами неможлива:

Відсутність відповідальності. У законопроєкті не прописано формального визначення правопорушення. Асоціація наполягає, що спочатку необхідно внести зміни до Кримінального кодексу (ККУ) або Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП), встановивши чітку відповідальність за організацію дроп-мереж, участь у них та за міскодинг.

Відсутність блокування рахунків. На переконання ЄМА, якщо банк виявив дропа, він «повинен негайно припинити з ним відносини». Пропозиція ж встановлювати ліміти, а не закривати рахунки, розцінюється як «легалізація та сприяння злочинній діяльності».

Відсутність зв'язку з правоохоронцями. Реєстр не передбачає автоматичного обміну даними з Національною поліцією та СБУ. Без цього, на думку асоціації, він перетворюється на «просто „чорний список“, а не інструмент боротьби».

«Абсурд лімітів» та ризики для бізнесу

В ЄМА вважають ідею встановлення лімітів для дропів головною помилкою проєкту. В асоціації зазначають, що це не зупинить організаторів схем, наприклад, нелегальних казино.

«Це не зупинить дроповодів. Це змусить їх просто найняти більше дропів», — йдеться у заяві. Експерти пояснюють, що висока рентабельність (до 1000%) дозволяє злочинцям легко компенсувати витрати на залучення нових підставних осіб, тоді як держава лише імітує боротьбу.

Окрему загрозу асоціація вбачає в нормах щодо боротьби з міскодингом (невідповідністю коду діяльності торговця). На думку ЄМА, це створить хаос для чесного бізнесу, де змішані види діяльності є нормою. Як приклади наводяться:

АЗС (продають пальне і продукти в магазині);

Аптеки (продають ліки та косметику);

Клініки (надають послуги та продають медичні вироби);

Автосалони (продають авто та надають послуги сервісу);

Будівельні гіпермаркети (будматеріали та товари для дому);

Турагенції (тури, авіаквитки, страхування).

В асоціації побоюються, що формальна невідповідність коду операції призведе до масових помилкових блокувань рахунків чесних підприємців, тоді як реальні злочинці просто відкриють нові POS-термінали з іншими кодами.

«Ця система не ускладнює життя злочинцям. Вона ускладнює життя тим, хто працює чесно», — підсумовують в ЄМА.

Пропозиції банківської спільноти

Замість запропонованого механізму, ЄМА вважає ефективними такі кроки:

Продаж SIM-карток лише ідентифікованим абонентам.

Впровадження кримінальної відповідальності за організацію та участь у дроперських мережах.

Надання банкам обов'язку блокувати рахунки дропів та негайно повідомляти про це правоохоронні органи.

Суть законопроєкту № 14161

Законопроєкт № 14161 був зареєстрований у Верховній Раді 27 жовтня. Як раніше пояснювали автори ініціативи, його мета — створити правовий механізм для обміну інформацією про осіб, чиї операції потребують посиленого контролю (дропів), та підприємства, що використовують міскодинг. Автори наголошували, що обрали «консервативну версію» без негайного закриття рахунків, щоб інформувати людей про те, що їхні картки використовують злочинці, та перейти від загальних обмежень (наприклад, на P2P-перекази) до більш цільових.