31 жовтня 2025, 15:52

Україна та ЄС готують план завершення тимчасового захисту: що зміниться для 4,3 мільйона українців

Європейський Союз та Україна розпочали активну роботу над покроковим планом щодо завершення дії Директиви про тимчасовий захист (TPD), яка надала притулок близько 4,3 мільйона українців і діятиме до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє VisitUkraine.Today.

Україна та ЄС готують план завершення тимчасового захисту українців
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Заступниця Міністра соціальної політики України Ілона Гавронська представила ключові принципи цього процесу:

  • Єдність: Підтримка зв’язку українців із Батьківщиною та Європою.
  • Гідність: Визнання активної участі українців у житті приймаючих країн.
  • Партнерство: Визначення подальшої взаємодії між Україною та ЄС.

Після завершення TPD українці зможуть або перейти на інші типи дозволів на проживання, або добровільно повернутися до України.

Перехід від «біженців» до «діаспори»

Спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон наголосила, що чинні норми, запроваджені у 2022 році, не відповідають реальності довгострокового перебування українців. Вона закликала держави-члени ЄС негайно розпочати підготовку законодавчих змін.

«Ми переходимо від тимчасового захисту до діаспори», — підсумувала Йоганссон.

У вересні 2025 року Рада ЄС вже ухвалила рекомендації, що передбачають:

  • Підтримку добровільного повернення в Україну.
  • Створення нових легальних шляхів для проживання (через роботу, навчання, гуманітарні та сімейні підстави).
  • Посилення інтеграції українців у громади приймаючих країн.

Сценарії після 2027 року та необхідність підготовки

ЄС фактично надає українцям два роки для планування свого майбутнього. Сценарії після 2027 року залежатимуть від статусу кожної особи:

  • Працюючі: Перехід на робочий дозвіл або Blue Card.
  • Студенти: Перехід на студентський дозвіл.
  • Батьки: Підстави для сімейного проживання, якщо діти навчаються у місцевій школі.
  • Без роботи/навчання: Можливе обмеження соцдопомоги та вимога інтеграції.
  • Повернення: Можливе надання підтримки для релокації.

Завчасна підготовка є критично важливою, оскільки перехід на інший тип посвідки на проживання (ВНЖ) вимагає мінімум 6−12 місяців бюрократії, знання місцевої мови (на рівні A2-B1) та наявності офіційного контракту на роботу чи навчання. Без цього можуть виникнути правові прогалини та черги.

Наступні два роки стануть вирішальними для того, щоб українці могли гідно і стабільно спланувати своє життя, а країни ЄС підготували законодавчу базу для нового етапу відносин з українською громадою.

Станом на сьогодні, близько 4,3 мільйона українців продовжують користуватися правом на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

«Мінфін» писав, що українці за кордоном можуть пройти ідентифікацію ПФУ в будь-якому сервісному центрі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
