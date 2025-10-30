Українці за кордоном можуть пройти ідентифікацію ПФУ в будь-якому сервісному центрі

Якщо ви перебуваєте за межами України й не маєте можливості пройти онлайн-ідентифікацію, ви можете зробити це особисто під час візиту до України — у будь-якому зручному сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця вашої реєстрації. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Як пройти ідентифікацію

В органах Пенсійного фонду України діє принцип екстериторіальності, який дозволяє отримувати послуги незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Тож звертатися саме до центру за місцем прописки не обов’язково. Ви можете пройти фізичну ідентифікацію в будь-якому прикордонному чи іншому сервісному центрі ПФУ, який вам зручно відвідати.

Скільки українців за кордоном

За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна наразі перебувають за кордоном близько 5−6 мільйонів громадян. Улютін зауважив, що наразі триває робота над стратегією для повернення українців додому.