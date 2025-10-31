НБУ заклав у прогноз підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році

Національний банк України заклав у свій Інфляційний звіт прогноз щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2026 році. Це рішення пов'язане з гострою потребою відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури країни.

Поступове наближення до ринкових цін

У НБУ вважають, що в міру стабілізації економічної ситуації в Україні тарифи на окремі комунальні послуги мають поступово наближатися до ринково обґрунтованих рівнів.

«У 2026 році прогнозується часткове підвищення цін на електроенергію для населення, що пов’язано з необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури», — йдеться у звіті НБУ.

Дефіцит енергії та економічні ризики

Експерти Нацбанку зазначають, що посилення обстрілів енергетичних об'єктів та видобувних потужностей Росією наприкінці III кварталу значно підвищило ризики виникнення дефіциту електроенергії. Через це Україна була змушена збільшити імпорт електроенергії та газу для забезпечення успішного проходження опалювального сезону.

НБУ очікує, що у IV кварталі 2025 року та на початку 2026 року економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4−6%.

У 2026 році загальна оцінка дефіциту електроенергії була підвищена до 3% у середньому за рік, що, на думку регулятора, матиме негативний вплив на економічну активність.

Чинний мораторій

Нагадаємо, що на час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, гарячу воду та газ для населення.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) щодо електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що ціни на електроенергію для населення не підвищуватимуться протягом цього опалювального сезону.