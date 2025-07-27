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27 липня 2025, 11:34

Ощад та Укрексім забрали київський ТРЦ Gulliver за борги

Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.

Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві - як стягнення за борги його власника», — повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.

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Деталі

«Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві — як стягнення за борги його власника», — повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.

За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Ощадбанк отримав 80%, Укрексімбанк — 20% комплексу Gulliver, який передали в іпотеку за кредитом.

Банки пропонують орендарям комплексу Gulliver звернутись до юридичного радника Ощадбанку Sayenko Kharenko для переоформлення договорів. Юридичні підстави для оплати оренди попередньому власнику відсутні, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Передісторія

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
financialGenius
financialGenius
27 липня 2025, 12:06
#
Классический отжим бизнеса по-украински, сначала не дали оплачивать , потом добавили пеню которая росла по геометрической прогрессии и вуаля через гос банк забрали , потом пропадут за копейки кому нужно. Может это тоже обсуждали в квартире миндича …
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0
Abramon
Abramon
27 липня 2025, 13:02
#
Вангую попередні власники набрали кредитів в Ощаду і Укргазу оголосили себе банкрутами, а ТРЦ просто не встигли переоформити на інших підставних юросіб та хотіли по старій схемі нічого не платити поїхавши за бугор. Розповідаючи, які вони «успєшні»!
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