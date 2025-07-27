Ощад та Укрексім забрали київський ТРЦ Gulliver за борги

Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.

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Деталі

«Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві — як стягнення за борги його власника», — повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.

За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Ощадбанк отримав 80%, Укрексімбанк — 20% комплексу Gulliver, який передали в іпотеку за кредитом.

Банки пропонують орендарям комплексу Gulliver звернутись до юридичного радника Ощадбанку Sayenko Kharenko для переоформлення договорів. Юридичні підстави для оплати оренди попередньому власнику відсутні, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Передісторія

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).