Нафта дешевшає третій місяць поспіль через сильний долар і надлишок пропозиції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 жовтня 2025, 12:05

Нафта дешевшає третій місяць поспіль через сильний долар і надлишок пропозиції

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 31 жовтня, прямуючи до третього поспіль місячного падіння. Основний тиск на ринок чинять зміцнення долара, слабкі економічні дані з Китаю та зростання світової пропозиції, яка нівелює вплив санкцій проти російського експорту. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 31 жовтня, прямуючи до третього поспіль місячного падіння.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість нафти

  • Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 12 центів (0,18%) — до $64,88 за барель.
  • Американська нафта WTI опустилася на 21 цент (0,35%) — до $60,36 за барель.

Обидва еталонні сорти нафти завершують жовтень зі зниженням приблизно на 3%.

Ключові фактори тиску

  • Сильний долар: Долар зміцнився після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що зниження процентної ставки в грудні не гарантоване. Аналітики ANZ зазначили, що сильніший долар негативно впливає на інвестиційний апетит до всього сировинного комплексу.
  • Слабкість Китаю: Ціни також впали після публікації офіційного опитування, яке показало, що ділова активність у виробничому секторі Китаю скорочується вже сьомий місяць поспіль.
  • Надлишок пропозиції: Нарощування видобутку ключовими гравцями, включаючи OPEC+ та США, компенсує будь-які збої, спричинені санкціями, і тисне на ціни.

Зростання світового видобутку

Пропозиція на ринку зростає:

  • OPEC+ націлена на невелике підвищення видобутку в грудні, про що стало відомо напередодні засідання групи в неділю. З квітня вісім членів OPEC+ уже збільшили цільові показники видобутку на понад 2,7 млн барелів на добу.
  • Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії у серпні сягнув шестимісячного максимуму.
  • У США видобуток минулого тижня досяг рекордних 13,6 млн барелів на добу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився розпочати масштабні закупівлі американських енергоресурсів, включаючи нафту і газ з Аляски. Однак аналітики, зокрема з Barclays, поставилися до цього скептично, зазначивши, що видобуток на Алясці становить лише 3% від загального обсягу США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%. За його словами, зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами