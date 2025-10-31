Нафта дешевшає третій місяць поспіль через сильний долар і надлишок пропозиції

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 31 жовтня, прямуючи до третього поспіль місячного падіння. Основний тиск на ринок чинять зміцнення долара, слабкі економічні дані з Китаю та зростання світової пропозиції, яка нівелює вплив санкцій проти російського експорту. Про це повідомляє Reuters.

Вартість нафти

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 12 центів (0,18%) — до $64,88 за барель.

Американська нафта WTI опустилася на 21 цент (0,35%) — до $60,36 за барель.

Обидва еталонні сорти нафти завершують жовтень зі зниженням приблизно на 3%.

Ключові фактори тиску

Сильний долар: Долар зміцнився після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що зниження процентної ставки в грудні не гарантоване. Аналітики ANZ зазначили, що сильніший долар негативно впливає на інвестиційний апетит до всього сировинного комплексу.

Слабкість Китаю: Ціни також впали після публікації офіційного опитування, яке показало, що ділова активність у виробничому секторі Китаю скорочується вже сьомий місяць поспіль.

Надлишок пропозиції: Нарощування видобутку ключовими гравцями, включаючи OPEC+ та США, компенсує будь-які збої, спричинені санкціями, і тисне на ціни.

Зростання світового видобутку

Пропозиція на ринку зростає:

OPEC+ націлена на невелике підвищення видобутку в грудні, про що стало відомо напередодні засідання групи в неділю. З квітня вісім членів OPEC+ уже збільшили цільові показники видобутку на понад 2,7 млн барелів на добу.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії у серпні сягнув шестимісячного максимуму.

У США видобуток минулого тижня досяг рекордних 13,6 млн барелів на добу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився розпочати масштабні закупівлі американських енергоресурсів, включаючи нафту і газ з Аляски. Однак аналітики, зокрема з Barclays, поставилися до цього скептично, зазначивши, що видобуток на Алясці становить лише 3% від загального обсягу США.

