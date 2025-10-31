Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 11:44

«Білій книзі» біткоїна виповнилося 17 років: Як 9-сторінковий документ запустив індустрію на $4 трлн

Світова фінансова спільнота відзначає 17-ту річницю публікації «Білої книги» (White Paper) біткоїна. Документ під назвою «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», опублікований 31 жовтня 2008 року особою (або групою осіб) під псевдонімом Сатоші Накамото, заклав основи децентралізованих фінансів та індустрії віртуальних активів, капіталізація якої майже $4 трлн.

Світова фінансова спільнота відзначає 17-ту річницю публікації «Білої книги» (White Paper) біткоїна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова ера фінансів

У 9-сторінковому тексті Накамото описав принципи революційної на той час децентралізованої платіжної системи. Її архітектура дозволяла проводити транзакції безпосередньо між користувачами (peer-to-peer), повністю усуваючи необхідність у довірених посередниках, таких як банки чи інші фінансові установи.

За 17 років ця ідея перетворилася на глобальну індустрію з мільйонами користувачів та складними екосистемами, збудованими навколо технології блокчейн. Дата 31 жовтня вважається однією з двох ключових в історії Bitcoin, поряд із 3 січня 2009 року, коли було створено перший блок у мережі (відомий як «генезис-блок»).

Народжений з кризи

Публікація White Paper відбулася не у вакуумі. Документ був оприлюднений лише за шість тижнів після краху американського інвестиційного банку Lehman Brothers (15 вересня 2008 року), що стало апогеєм глобальної фінансової кризи.

Багато хто вбачає у створенні Bitcoin пряму ідеологічну відповідь на провали традиційної банківської системи, яка вимагала порятунку за кошти платників податків. Цей зв'язок був символічно закріплений у генезис-блоці, де Сатоші Накамото залишив посилання на заголовок газети The Times від 3 січня 2009 року: «Канцлер (міністр фінансів Великої Британії) на порозі другого пакету порятунку для банків».

Чому це важливо

Документ Сатоші Накамото — це не просто технічна специфікація, а ідеологічний маніфест, який запропонував альтернативу фінансовій системі, що контролюється урядами та центральними банками. Він заклав основи не лише для Bitcoin, але й для всієї індустрії децентралізованих фінансів (DeFi) та тисяч інших цифрових активів.

Навіть через 17 років, принципи, викладені у White Paper — децентралізація, обмежена емісія (21 млн монет) та відсутність посередників — залишаються ключовою ціннісною пропозицією Bitcoin. Саме це приваблює інвесторів, які шукають захисту від інфляції та актив, що не корелює з традиційними ринками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
