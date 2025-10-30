Китай схвалив угоду щодо TikTok, у США очікують завершення за кілька місяців

Уряд Китаю схвалив угоду про передачу власності популярного відеозастосуноку TikTok. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у четвер після зустрічі президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, повідомляє Reuters.

«У Куала-Лумпурі ми доопрацювали угоду по TikTok з точки зору отримання китайського схвалення, і я очікую, що вона буде реалізована у найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо її вирішення», — сказав Бессент.

Міністерство торгівлі Китаю також підтвердило, що належним чином вирішить питання, пов'язані з TikTok, зі Сполученими Штатами.

Контекст та умови угоди

Доля TikTok, яким користуються 170 мільйонів американців, залишалася невизначеною протягом понад 18 місяців після ухвалення Конгресом США у 2024 році закону про заборону TikTok. Цей закон вимагав від китайського власника, компанії ByteDance, продати право власності на американські активи до січня 2025 року.

25 вересня Трамп підписав указ, яким схвалив план продажу TikTok американським і міжнародним інвесторам, визнавши його безпечним для нацбезпеки США. Сторони отримали 120 днів на завершення угоди, але її виконання відклали до 20 січня.

Ключові деталі угоди:

Контроль алгоритму: Алгоритм TikTok буде перенавчений та контролюватиметься партнерами з безпеки США, а управління ним буде під контролем нового спільного підприємства.

Склад правління: ByteDance призначить одного з семи членів ради директорів нової американської юридичної особи. Шість інших місць займуть американці.

Частка власності: ByteDance матиме менше ніж 20% у TikTok U.S.

Втім, угода викликала деякі занепокоєння. Зокрема, голова Спеціального комітету Палати представників США з питань Китаю Джон Муленаар заявив, що ліцензійна угода на використання алгоритму TikTok, як частина плану продажу, може викликати «серйозні побоювання» щодо безпеки.