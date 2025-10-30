Енергетичний гігант Shell повідомив про скоригований прибуток у розмірі $5,4 млрд за III квартал 2025 року. Хоча цей показник на 10% менший, ніж за аналогічний період минулого року, він перевершив середній прогноз аналітиків ($5,09 млрд). Головним чинником, що забезпечив цей результат, став інтегрований газовий бізнес, повідомляє галузеве видання enkorr.
Shell перевершила прогнози: прибуток у III кварталі склав $5,4 млрд завдяки газовому підрозділу
Газ та видобуток: драйвери результату
- Газовий бізнес: Прибуток від інтегрованого газового підрозділу, ключового для Shell як найбільшого у світі трейдера скрапленого природного газу (СПГ), склав $2,14 млрд. Це перевищило очікування ринку ($1,97 млрд), попри те, що минулого року показник був вищим ($2,87 млрд).
- Видобуток і перероблення: Цей підрозділ заробив $1,8 млрд, також перевищивши прогнози аналітиків ($1,6 млрд).
Загальний грошовий потік від операційної діяльності компанії склав $12,2 млрд, що нижче показника III кварталу 2024 року ($14,7 млрд).
Прибуток для акціонерів
Shell підтвердила, що продовжить свою програму викупу акцій у розмірі $3,5 млрд протягом наступних трьох місяців. Це вже шістнадцятий квартал поспіль, коли компанія повертає акціонерам щонайменше $3 млрд через викуп акцій.
Результати були досягнуті на тлі зниження цін на нафту та змішаної динаміки цін на газ порівняно з минулим роком:
- Середня ціна нафти Brent у III кварталі становила близько $68 за барель (проти $78 торік).
- Середня ціна газу на європейському хабі TTF знизилася до 33,04 євро за мегават-годину (з 35,6 євро у 2024 році).
- Водночас ф'ючерси на газ на Нью-Йоркській товарній біржі зросли — до $3,07 за млн BTU (проти $2,23 торік).
