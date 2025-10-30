Shell перевершила прогнози: прибуток у III кварталі склав $5,4 млрд завдяки газовому підрозділу

Енергетичний гігант Shell повідомив про скоригований прибуток у розмірі $5,4 млрд за III квартал 2025 року. Хоча цей показник на 10% менший, ніж за аналогічний період минулого року, він перевершив середній прогноз аналітиків ($5,09 млрд). Головним чинником, що забезпечив цей результат, став інтегрований газовий бізнес, повідомляє галузеве видання enkorr.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Газ та видобуток: драйвери результату

Газовий бізнес: Прибуток від інтегрованого газового підрозділу, ключового для Shell як найбільшого у світі трейдера скрапленого природного газу (СПГ), склав $2,14 млрд. Це перевищило очікування ринку ($1,97 млрд), попри те, що минулого року показник був вищим ($2,87 млрд).

Видобуток і перероблення: Цей підрозділ заробив $1,8 млрд, також перевищивши прогнози аналітиків ($1,6 млрд).

Загальний грошовий потік від операційної діяльності компанії склав $12,2 млрд, що нижче показника III кварталу 2024 року ($14,7 млрд).

Прибуток для акціонерів

Shell підтвердила, що продовжить свою програму викупу акцій у розмірі $3,5 млрд протягом наступних трьох місяців. Це вже шістнадцятий квартал поспіль, коли компанія повертає акціонерам щонайменше $3 млрд через викуп акцій.

Результати були досягнуті на тлі зниження цін на нафту та змішаної динаміки цін на газ порівняно з минулим роком:

Середня ціна нафти Brent у III кварталі становила близько $68 за барель (проти $78 торік).

Середня ціна газу на європейському хабі TTF знизилася до 33,04 євро за мегават-годину (з 35,6 євро у 2024 році).

Водночас ф'ючерси на газ на Нью-Йоркській товарній біржі зросли — до $3,07 за млн BTU (проти $2,23 торік).

Нагадаємо

Ціни на нафту знизилися в четвер, 30 жовтня, попри заяву президента США Дональда Трампа про зменшення мит на китайські товари після його зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок відреагував скептично, вважаючи, що це не є остаточним завершенням торговельної війни.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 20 центів (0,31%) — до $64,72 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI також подешевшали на 20 центів (0,33%) — до $60,28.