Shell перевершила прогнози: прибуток у III кварталі склав $5,4 млрд завдяки газовому підрозділу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 жовтня 2025, 15:05

Shell перевершила прогнози: прибуток у III кварталі склав $5,4 млрд завдяки газовому підрозділу

Енергетичний гігант Shell повідомив про скоригований прибуток у розмірі $5,4 млрд за III квартал 2025 року. Хоча цей показник на 10% менший, ніж за аналогічний період минулого року, він перевершив середній прогноз аналітиків ($5,09 млрд). Головним чинником, що забезпечив цей результат, став інтегрований газовий бізнес, повідомляє галузеве видання enkorr.

Прибуток Shell у III кварталі склав $5,4 млрд
Фото: shell.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Газ та видобуток: драйвери результату

  • Газовий бізнес: Прибуток від інтегрованого газового підрозділу, ключового для Shell як найбільшого у світі трейдера скрапленого природного газу (СПГ), склав $2,14 млрд. Це перевищило очікування ринку ($1,97 млрд), попри те, що минулого року показник був вищим ($2,87 млрд).
  • Видобуток і перероблення: Цей підрозділ заробив $1,8 млрд, також перевищивши прогнози аналітиків ($1,6 млрд).

Загальний грошовий потік від операційної діяльності компанії склав $12,2 млрд, що нижче показника III кварталу 2024 року ($14,7 млрд).

Прибуток для акціонерів

Shell підтвердила, що продовжить свою програму викупу акцій у розмірі $3,5 млрд протягом наступних трьох місяців. Це вже шістнадцятий квартал поспіль, коли компанія повертає акціонерам щонайменше $3 млрд через викуп акцій.

Результати були досягнуті на тлі зниження цін на нафту та змішаної динаміки цін на газ порівняно з минулим роком:

  • Середня ціна нафти Brent у III кварталі становила близько $68 за барель (проти $78 торік).
  • Середня ціна газу на європейському хабі TTF знизилася до 33,04 євро за мегават-годину (з 35,6 євро у 2024 році).
  • Водночас ф'ючерси на газ на Нью-Йоркській товарній біржі зросли — до $3,07 за млн BTU (проти $2,23 торік).

Нагадаємо

Ціни на нафту знизилися в четвер, 30 жовтня, попри заяву президента США Дональда Трампа про зменшення мит на китайські товари після його зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок відреагував скептично, вважаючи, що це не є остаточним завершенням торговельної війни.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 20 центів (0,31%) — до $64,72 за барель.

Ф'ючерси на американську WTI також подешевшали на 20 центів (0,33%) — до $60,28.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами