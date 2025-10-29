Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 18:12

Біткоїн не опуститься нижче $100 000, але за однієї умови — Standard Chartered

Біткоїн може більше ніколи не опуститися нижче позначки $100 000, якщо поточні позитивні макроекономічні та геополітичні події збережуться протягом цього тижня. Таку думку висловив Джеффрі Кендрік, керівник відділу досліджень цифрових активів банку Standard Chartered, повідомляє The Block.

Біткоїн не опуститься нижче $100 000
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Геополітика знімає напругу

У своїй новій аналітичній записці Кендрік зазначив, що покращення торговельних переговорів між США та Китаєм перетворило ринкові побоювання минулого тижня на надію. Очікується, що зустріч президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї у четвер, 30 жовтня, може фіналізувати угоду.

Повідомляється, що Китай може відкласти контроль за експортом рідкісноземельних елементів, а також планує купити значні обсяги американських соєвих бобів. Натомість Вашингтон може скасувати погрозу щодо 100% мит. Пом'якшення напруженості підняло настрої на ринках ризикових активів.

Ключові сигнали для зростання

Кендрік окреслив три ключові ознаки, які підтвердять нову хвилю зростання:

  • Співвідношення біткоїна до золота: Він спостерігатиме за цим співвідношенням (порівняння ринкової капіталізації біткоїна до золота) і чекає, коли воно перевищить позначку 30, що сигналізуватиме про завершення «періоду страху».
  • Приплив коштів у спотові біткоїн-ETF: Експерт вважає, що «настав час наздогнати» золото. Минулого тижня з американських золотих ETF було виведено понад $2 млрд. Якщо хоча б половина цієї суми повернеться у біткоїн-ETF, це стане потужним сигналом.
  • Новий історичний максимум (ATH): За словами Кендріка, новий ATH стане «смертним дзвоном» для тих, хто вважає, що ціни біткоїна обов'язково мають досягти піку відповідно до циклу халвінгу. Він наголосив, що цикл халвінгу «мертвий», а на ринок набагато більше впливають потоки коштів через ETF.

Макроекономічний фон

Крім геополітики, на біткоїн позитивно вплине й очікуване засідання ФРС у середу. Очікується чергове зниження ставки на 25 базисних пунктів.

На додаток, тиждень буде насичений звітами про прибутки провідних американських технологічних компаній, включаючи Microsoft, Meta, Google, Apple та Amazon, а також криптокомпаній, таких як MicroStrategy та Coinbase.

«Якщо цей тиждень піде добре, біткоїн може ніколи більше не опуститися нижче $100 000», — підсумував Кендрік.

На момент публікації новини біткоїн торгується близько $111 925.

Нагадаємо

5 жовтня 2025 року біткоїн встановив історичний максимум вище $125 тисяч.

Але вже 10 жовтня стався обвал крипторинку, що спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд. Біткоїн в моменті опускався до $104 950.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
