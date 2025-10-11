Multi від Мінфін
11 жовтня 2025, 10:43

Обвал крипторинку: Ліквідовано ф’ючерси на $19 мільярдів

Масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії. За даними аналітичної платформи Coinglass, за одну добу було примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд.

Масштабне падіння більшості криптовалют, яке розпочалося ввечері п'ятниці, 10 жовтня, спричинило найбільшу хвилю ліквідацій ф'ючерсних позицій в історії.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина обвалу

Обвал на ринку та хвиля ліквідацій сталися відразу після оголошення президентом США Дональда Трампа про намір ввести 100% тарифів на китайські товари, на додаток до вже існуючих. Він також згадав про можливі експортні обмеження США на «критично важливе програмне забезпечення».

На тлі цієї новини більшість криптоактивів різко просіли:

  • Біткоїн в моменті опускався до $104 950.
  • Ethereum обвалився до $3 504.

За добу біткоїн втратив 8%, Ethereum — 12,68%. При цьому найбільше падіння у криптовалют з найбільшою капіталізацією у Dogecoin (-23,10%) та Cardano (-20,35%).

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $111 590, Ethereum — $3 774.

Нагадаємо, що на початку цього тижня біткоїн досяг нового історичного максимуму — вище $125 тисяч

Падіння ціни альткоїнів було значно масштабнішим, ніж у біткоїна: багато активів втратили майже половину вартості, а деякі падали на 70%. Загальна капіталізація криптовалют просіла майже на 10% за добу. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Читайте також: Волл-стріт обвалився після погроз Трампа різко підвищити мита для Китаю

Історичні ліквідації

Події призвели до примусового закриття позицій понад 1,6 млн трейдерів. Левову частку ліквідованих позицій склали лонги (ставки на зростання) — понад $16 млрд.

Hyperliquid зафіксувала найбільший обсяг ліквідацій, який склав $10,3 млрд від загальної суми.

На цій же платформі відбулася найбільша одинична ліквідація — користувач втратив понад $203 млн.

Варто зазначити, що фактична сума втрат може бути вищою, оскільки, за даними Coinglass, біржі не завжди оперативно передають усі дані про такі угоди. На тлі високого навантаження біржі також відчували перебої в роботі.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають karamon76, Pavel7171 и 52 назареєстрованого відвідувача.
