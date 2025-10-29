У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 26 623 гривні, що на 2,7% більше, ніж у серпні 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
29 жовтня 2025, 19:30
Як змінилася середня зарплата в Україні та в яких регіонах платять найбільше
Регіональні відмінності
Найвищий рівень середньої зарплати традиційно зафіксовано у столиці, а також у деяких східних регіонах:
- Київ: 40 111 грн (найвища).
- Луганська область: 32 952 грн.
- Дніпропетровська область: 27 416 грн.
Найнижчі показники зафіксовано у західних та центральних областях:
- Чернівецька область: 18 841 грн (найнижча).
- Кіровоградська область: 19 065 грн.
Галузі
Різниця в оплаті праці між секторами економіки залишається суттєвою:
- Найвища зарплата у сфері інформації та телекомунікацій — 64 330 грн.
- Найнижча зарплата у сфері освіти — 16 901 грн.
Заборгованість
Попри зростання середньої зарплати, загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2025 року становила 3,7 млрд грн.
Прогноз
Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої заробітної плати. За три роки вона має досягти майже 40 тисяч грн.
