29 жовтня 2025, 19:30

Як змінилася середня зарплата в Україні та в яких регіонах платять найбільше

У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 26 623 гривні, що на 2,7% більше, ніж у серпні 2025 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінилася середня зарплата в Україні
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регіональні відмінності

Найвищий рівень середньої зарплати традиційно зафіксовано у столиці, а також у деяких східних регіонах:

  • Київ: 40 111 грн (найвища).
  • Луганська область: 32 952 грн.
  • Дніпропетровська область: 27 416 грн.

Найнижчі показники зафіксовано у західних та центральних областях:

  • Чернівецька область: 18 841 грн (найнижча).
  • Кіровоградська область: 19 065 грн.

Галузі

Різниця в оплаті праці між секторами економіки залишається суттєвою:

  • Найвища зарплата у сфері інформації та телекомунікацій — 64 330 грн.
  • Найнижча зарплата у сфері освіти — 16 901 грн.

Заборгованість

Попри зростання середньої зарплати, загальна заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2025 року становила 3,7 млрд грн.

Прогноз

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої заробітної плати. За три роки вона має досягти майже 40 тисяч грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
