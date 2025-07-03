Середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч — прогноз Кабміну до 2028 року

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої заробітної плати. За три роки вона має досягти майже 40 тисяч грн. Про це йдеться у постанові уряду від 27 червня 2025 року № 774.

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За попередніми розрахунками, у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн.

Зростання середньої зарплати

Бюджетна декларація визначає такі показники середньої зарплати штатних працівників:

у 2026 році — 30 240 грн (+24%);

у 2027 році — 35 268 грн (+16,6%);

у 2028 році — 39 758 грн (+12,7%).

Проєкт Бюджетної декларації також містить прогноз щодо курсу гривні до долара:

у 2026 році — 44,7 грн;

у 2027 році — 45,2 грн;

у 2028 році — 45,6 грн.

Очікувана зарплата в доларовому еквіваленті

Виходячи з цих курсів, зарплата в доларовому еквіваленті виглядатиме так:

у 2026 році — $677 (+20,3%);

у 2027 році — $780 (+15,3%);

у 2028 році — $872 (+13,7%).

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Нагадаємо

За даними Державної служби статистики, середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.