Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої заробітної плати. За три роки вона має досягти майже 40 тисяч грн. Про це йдеться у постанові уряду від 27 червня 2025 року № 774.
3 липня 2025, 15:13
Середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч — прогноз Кабміну до 2028 року
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За попередніми розрахунками, у 2025 році середня зарплата в Україні становитиме 24 389 грн.
Зростання середньої зарплати
Бюджетна декларація визначає такі показники середньої зарплати штатних працівників:
- у 2026 році — 30 240 грн (+24%);
- у 2027 році — 35 268 грн (+16,6%);
- у 2028 році — 39 758 грн (+12,7%).
Курс долара
Проєкт Бюджетної декларації також містить прогноз щодо курсу гривні до долара:
- у 2026 році — 44,7 грн;
- у 2027 році — 45,2 грн;
- у 2028 році — 45,6 грн.
Очікувана зарплата в доларовому еквіваленті
Виходячи з цих курсів, зарплата в доларовому еквіваленті виглядатиме так:
- у 2026 році — $677 (+20,3%);
- у 2027 році — $780 (+15,3%);
- у 2028 році — $872 (+13,7%).
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Нагадаємо
За даними Державної служби статистики, середньомісячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року сягнула 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
«Зрости» чи «проіндексуватися на рівень інфляції»? Бо це трохи різне якби. Якщо курс буде такий же, ціни будуть такі ж (ні), а при цьому зп зросте — це одна історія, а якщо курс зростає, ціни зростаються, що більш вірогідно, то «зростання» (котре індексація) — це ні про що))