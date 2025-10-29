Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 16:40

Українців попереджають про подорожчання тепличних овочів

Взимку 2026 року ціни на тепличні овочі в Україні ймовірно зростатимуть через перебої з електроенергією та подорожчання енергоносіїв. На полицях домінуватиме імпорт, насамперед з Туреччини, а внутрішня пропозиція скоротиться до мінімуму, повідомляє координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв.

Взимку 2026 року ціни на тепличні овочі в Україні ймовірно зростатимуть через перебої з електроенергією та подорожчання енергоносіїв.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбуватиметься з цінами

У період з листопада по лютий-березень частка українських тепличних овочів не перевищуватиме 10%. Причина — висока вартість усіх видів енергоносіїв для опалення теплиць та девальвація гривні, що робить виробництво економічно невигідним.

Взимку ринок забезпечуватиметься переважно турецькою продукцією. Кліматичні умови дозволяють там зменшити витрати на обігрів, тож собівартість нижча, а логістика до Європи налагоджена. Це формує цінову межу і для України, адже мережі орієнтуються на доступніший імпорт.

Українські огірки, томати, зелень і капуста залишатимуться у продажу, але переважно як нішевий товар для споживачів, готових платити премію за локальне походження. Цінники будуть вищими за імпортні, а обсяги реалізації — обмеженими.

Читайте також: Овочі дешевшають, але хліб може подорожчати ще на 5−10%

За словами експерта, пікові гуртові ціни в минулі сезони сягали 150−160 грн за кілограм у період новорічних свят та кінця січня. Локальна продукція подекуди продавалася і понад 200 грн за кілограм, однак такі продажі були невеликими партіями.

Подальше подорожчання обмежуватиметься конкурентним імпортом: як тільки ціни перевищують сприйнятний рівень, попит скорочується, особливо з огляду на падіння купівельної спроможності домогосподарств під час війни.

У підсумку зимовий ринок формуватиметься насамперед конкуренцією з імпортом, який фактично визначатиме верхню межу цін.

Атака на енергетику

Нагадаємо, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни.

З приходом зими росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
