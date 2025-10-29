Українців попереджають про подорожчання тепличних овочів

Взимку 2026 року ціни на тепличні овочі в Україні ймовірно зростатимуть через перебої з електроенергією та подорожчання енергоносіїв. На полицях домінуватиме імпорт, насамперед з Туреччини, а внутрішня пропозиція скоротиться до мінімуму, повідомляє координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв.

Що відбуватиметься з цінами

У період з листопада по лютий-березень частка українських тепличних овочів не перевищуватиме 10%. Причина — висока вартість усіх видів енергоносіїв для опалення теплиць та девальвація гривні, що робить виробництво економічно невигідним.

Взимку ринок забезпечуватиметься переважно турецькою продукцією. Кліматичні умови дозволяють там зменшити витрати на обігрів, тож собівартість нижча, а логістика до Європи налагоджена. Це формує цінову межу і для України, адже мережі орієнтуються на доступніший імпорт.

Українські огірки, томати, зелень і капуста залишатимуться у продажу, але переважно як нішевий товар для споживачів, готових платити премію за локальне походження. Цінники будуть вищими за імпортні, а обсяги реалізації — обмеженими.

