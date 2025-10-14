Овочі дешевшають, але хліб може подорожчати ще на 5-10%

У вересні в Україні знизились ціни на продукти харчування завдяки сезонному падінню цін на овочі та фрукти, натомість, з огляду на якість пшениці з нового урожаю, хліб до кінця року може суттєво подорожчати.

Минулого місяця інфляція сповільнилась до 11,9% у річному вимірі (проти 13,2% у серпні). При цьому споживчі ціни знову почали зростати (на 0,3% за місяць), хоча у серпні та липні вони знижувались. Водночас відбулося помітне зниження цін на продукти, що пов'язано зі збором урожаю.

За даними Держстату, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,8%. Найбільше — на 11,8% та 10,6% — подешевшали фрукти та овочі. На 2,9−1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4−0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу, кисломолочну продукцію, м’ясо, безалкогольні напої, хліб, масло.

«Упродовж останніх місяців споживча інфляція очікувано закріпилася на траєкторії стійкого зниження. Її сповільнення спостерігалося за широким переліком складових, а фактична траєкторія була нижчою, ніж прогнозна», — зазначають в НБУ.

Регулятор пояснює, що ціни пішли донизу завдяки високому врожаю, а також внаслідок непридатності деякої продукції до тривалого зберігання через її низьку якість.

Що відбувається на ринку молока та м’яса

За даними Держстату, м’ясо та м’ясопродукти за місяць подорожчали на 1,2%, а за рік — на 24%.

«Відчувається скорочення поголів'я, особливо в господарствах населення. Деякі ферми в прифронтових регіонах могли бути зруйновані чи втратили можливість функціонування. Також чинник кормів залишається важливим та чутливим для ціноутворення. Збільшення вартості може сповільнитись, проте перед святами попит знову збільшиться, що також вплине на ціну. У 2025 році м'ясні продукти в середньому подорожчали на 20−30%», — каже аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За даними Асоціації «Свинарі України», попередні дані митної статистики свідчать, що імпорт охолодженого та мороженого м’яса свиней у вересні перевищив 6 тис. т. Це на 31% більше, ніж завезли місяцем раніше, та є максимальним показником із січня 2022 року. Такі обсяги імпорту пов’язують з високими цінами на свинину в Україні. Водночас, якими будуть ціни на внутрішньому ринку, фахівці не беруться прогнозувати через нестабільну ситуацію. Скажімо, на початку жовтня на Харківщині рф знищила свиноферму, тоді загинуло приблизно 13 тис. тварин.

Попри те, що яйця у вересні дещо подешевшали, за рік ціни на них зросли на 50,9%. «Влітку ціни на яйця трохи зменшувались, але суттєво. До 55 грн/десяток. Пропозиція на ринку достатня, дефіцит не відчувався. Основна причина подорожчання — це поступове підвищення вартості кормів», — каже Максим Гопка.

Щодо молока, то у вересні і першій половині жовтня ціни на внутрішньому ринку були стабільними. За даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, зростання ціни на молоко стримувалось, оскільки пропозиція перевищувала попит.

«Молокопереробні підприємства працювали на склад із середини серпня після призупинення молочного експорту в ЄС після вичерпання квот. Водночас попит на внутрішньому ринку залишається повільним внаслідок зменшення кількості споживачів та скорочення купівельної спроможності населення. Продажі молочних продуктів в супермаркетах зростають лише у разі проведення акційних знижок. Отже, тепер склади в Україні майже повністю заповнені біржовими товарами, що тисне на ціни на молоко», — каже він.

На думку аналітика, ситуація може змінитися після підписання нових квот на експорт молочної продукції до ЄС для українських компаній. Очікується відновлення молочного експорту в ЄС 28 жовтня.

Овочі продовжать дешевшати

У жовтні сезонні овочі дешевшатимуть, оскільки збір урожаю продовжується. «На нашу думку, в поточному сезоні більш-менш вдало склалася ситуація для виробництва овочів. Суттєвих природних катаклізмів не було, тож фермери, в принципі, зібрали заплановані обсяги, — каже експерт EastFruit Олександр Хорев.

Він відзначає, що сезон збору ще не завершено. Збирають коренеплоди — буряк та моркву, деякі господарства ще не починали збирати пізню капусту.

«Традиційно, у цей період ми отримуємо на ринку підвищену пропозицію. Це тому, що не вся продукція відмінної якості, яку можна зберігати до весни наступного року, її треба реалізувати якнайшвидше. Наразі уже всі овочі борщового набору коштують на 20−40% менше, ніж минулого року», — відзначає експерт.

За його словами, також досі триває сезон збору яблук. Площі під фруктовими садами під час війни не збільшуються, але якість насаджень цього року краща, ніж торік, тому урожай також очікується вищий.

Що відбувається з цінами на хліб

Хліб та хлібопродукти за місяць зросли в ціні на 0,7 та 0,8% відповідно. Порівнюючи з вереснем минулого року, подорожчання склало 13,4% та 16,9%. За словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, до кінця року вони можуть здорожчати ще на 5−10%.

«Збільшення ціни спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє, енергоносії, логістику, витрати на оплату праці та інше», — пояснює він.

Проблема також у тому, що цьогорічний урожай пшениці має гірші якісні показники, ніж торік. Тобто значна частина зерна не підходить для виробництва борошна.

«Потреба галузі — близько 2,5 млн тонн. Зібрали близько 6 млн тонн пшениці 1, 2, 3 класу. Основу формує 1−2-й клас, а його зібрали 1,7 млн тонн. Тож треба дивитись перехідні залишки зерна і контролювати експорт для того, щоб вистачило для внутрішнього ринку», — каже Дученко.

Декілька років поспіль є проблема також із житнім борошном — у минулому сезоні його навіть довелось імпортувати, що позначилось на ціні на житній хліб. Цього року зібрана кількість жита дорівнює внутрішньому споживанню, але не все зерно відповідає якісним показникам для хлібопечення.

У вересні в Україні стартував сезон цукроваріння. За даними Укрцукор, із нового урожаю виготовлять приблизно 1,5 млн тонн цукру. Це приблизно на 300 тис. тонн менше, ніж у попередньому сезоні, однак цілком достатньо для внутрішнього ринку, який після початку повномасштабного вторгнення оцінюють у 900 тис. тонн. За умови стабільної ситуації в енергетиці, ціни на цукор залишатимуться сталими.

Моніторинг «Мінфіну»: продуктовий набір подешевшав

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на харчові продукти у роздрібній торгівлі. Тому може порівняти, як дійсно змінюється вартість продуктового кошика і як ці цифри співвідносяться з даними офіційної статистики.

Для розрахунку середнього бюджету на їжу «Мінфін» орієнтується на список основних продуктів, складений аналітиками picodi.com, виходячи з норм раціонального харчування.

До нього входять:

молоко — 10 літрів;

хліб — 10 буханців;

рис — 1,5 кілограма;

сир кисломолочний — 1 кілограм;

м'ясо — 6 кілограмів;

фрукти — 6 кілограмів;

овочі — 8 кілограмів;

яйця — 20 штук.

У вересні ціни були такими:

10 літрів молока — 510 грн;

10 буханців хліба — 436,7 грн;

1,5 кілограма рису — 86,6 грн;

кілограм кисломолочного сиру — 314,8 грн;

6 кілограмів м'яса (курячого філе) — 1 346,52 грн;

6 кілограмів фруктів (яблук) — 273,06 грн;

8 кілограмів овочів (4 кілограми картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків та цибулі) — 114,28 грн;

20 яєць — 135,8 грн.

Читайте також: Економіка України вперлася в стелю: чи залишається шанс на її розвиток

Усього — 3 214,75 грн, що на 666,49 грн менше, ніж у серпні. Таке суттєве зниження цін відбулось насамперед завдяки різкому зниженню цін на овочі та фрукти. Скажімо, яблука за місяць подешевшали майже вдвічі. Тож якщо у серпні набір місячний набір коштував 429 грн, то у вересні — 273 грн. У січні ж такий набір коштував трохи більше 3 тис. грн.