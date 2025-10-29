OpenAI лишається у Каліфорнії й готується до IPO, яке може стати одним з найбільших в історії

Компанія OpenAI досягла угоди з генеральним прокурором Каліфорнії Робом Бонтою щодо своєї реструктуризації, пообіцявши залишитися та розширюватися у штаті. Ця домовленість усуває ключову перешкоду для перетворення ШІ-гіганта на більш традиційну комерційну структуру та відкриває шлях до потенційного первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати одним з найбільших в історії та відбутися вже у 2027 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Загроза від'їзду

Угода стала результатом тривалого протистояння та розслідування з боку офісу генпрокурора Каліфорнії, яке супроводжувалося активним лобіюванням з боку критиків OpenAI. Протягом місяців компанія натякала, що готова покинути Каліфорнію, яку називала «економічним серцем» штату, якщо Бонта заблокує її плани реструктуризації.

Ключовим моментом стала розмова CEO OpenAI Сема Альтмана з Робом Бонтою майже два тижні тому. Альтман запевнив генпрокурора, що він відданий Каліфорнії і не буде судитися зі штатом або залишати його, як це робили інші (натякаючи на свого конкурента Ілона Маска).

У фінальній угоді, укладеній у понеділок ввечері, міститься зобов'язання OpenAI залишитися в Каліфорнії та розширити свою присутність там.

Шлях до IPO та умови угоди

Нова корпоративна структура дозволить OpenAI рухатися до IPO, яке, за словами джерел, може відбутися вже у 2027 році. Альтман підтвердив у вівторок, що IPO є ймовірним, але конкретних планів щодо термінів немає. Враховуючи поточну оцінку OpenAI, це може стати одним із найбільших IPO в історії.

В обмін на згоду генпрокурора, OpenAI погодилася на низку правил, які зберігають нагляд над компанією з боку її первісної некомерційної організації (тепер називається OpenAI Foundation) та офісу генпрокурора.

OpenAI Foundation зберігає контроль над комерційною компанією та призначатиме її раду директорів.

Угода включає створення комітету з безпеки, який матиме повноваження зупиняти випуск нових моделей ШІ.

Офіс генпрокурора отримав гарантії щодо незалежності ради директорів некомерційної організації та зобов'язання отримувати попередження (щонайменше за три тижні) про будь-які значні зміни у структурі чи місії компанії.

Політичний тиск та лобіювання

Протистояння відбувалося на тлі зростаючого впливу OpenAI, яка стала найдорожчим стартапом США та одним із рушіїв фондового ринку. Це чинило тиск на чиновників. Мер Сан-Франциско Деніел Лур'є дзвонив Бонті, наголошуючи на важливості збереження OpenAI в місті. Сама компанія залучила впливових демократичних лобістів для підтримки свого плану.

Водночас OpenAI довелося долати опір профспілок, некомерційних організацій та конкурентів, які стверджували, що компанія зраджує свою початкову благодійну місію. У травні OpenAI пішла на поступку, погодившись залишити контроль над новою комерційною структурою за некомерційною материнською організацією.

Реструктуризація OpenAI

До останнього часу OpenAI мала унікальну структуру «обмеженого прибутку», де некомерційна організація контролювала комерційну дочірню компанію, а прибутки інвесторів були обмежені. Нова структура, хоч і зберігає формальний контроль некомерційного фонду (OpenAI Foundation), наближає комерційний підрозділ до традиційної корпоративної моделі, що є необхідною умовою для виходу на IPO та залучення ще більшого капіталу для фінансування розробки ШІ. Збереження наглядових функцій за фондом та генпрокурором Каліфорнії є компромісом, покликаним заспокоїти критиків та зберегти видимість дотримання початкової місії.

