29 жовтня 2025, 15:30

В США хочуть заборонити підліткам ШІ-чатботи

США готують жорсткі правила для генеративних сервісів: законопроєкт GUARD вимагає від платформ блокувати доступ до ШІ-чатботів усім молодше 18 років і примушує операторів сервісів перевіряти вік кожного користувача. Також чатботи мають регулярно повідомляти, що вони не люди, і не можуть прикидатися людьми. Про це пише The Verge.

США готують жорсткі правила для генеративних сервісів: законопроєкт GUARD вимагає від платформ блокувати доступ до ШІ-чатботів усім молодше 18 років і примушує операторів сервісів перевіряти вік кожного користувача.

Що передбачає документ

Документ передбачає перевірку віку через завантаження держID або «інший розумний метод» (зокрема біометрію), періодичні роз’яснення кожні 30 хвилин про нелюдську природу співрозмовника й заборону будь-яких тверджень бота, що він є людиною.

Окремо забороняється робота чатботів, які генерують сексуальний контент для неповнолітніх або підштовхують до самогубства. За порушення передбачені цивільні та кримінальні санкції.

Текст GUARD конкретизує вимоги до верифікації віку та розкриття інформації для операторів чатботів; співініціаторами, окрім Голлі та Блументаля, виступають і сенатори з обох партій.

Імпульсом для законопроєкту стали недавні слухання в Сенаті, де батьки та безпекові організації вимагали обмежити ризики «компаньйон-ботів» для підлітків.

Якщо Конгрес підтримає ініціативу, саме оператори ШІ нестимуть основну відповідальність за ідентифікацію віку та дотримання «захисних рейок» у розмовах із неповнолітніми.

Раніше «Мінфін» писав, що штат Нью-Йорк запровадив заборону для орендодавців використовувати ШІ, щоб узгоджувати або фіксувати орендну плату. Відповідний закон підписала губернаторка Кеті Хочул з метою зупинити «цінові змови».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

29 жовтня 2025, 15:51
«батьки та безпекові організації вимагали обмежити ризики „компаньйон-ботів“ для підлітків»

Як вдало недолугі батьки дітей, котрим цікавіше позалипати з ШІ ніж з батьками, переклали відповідальність з свого невміння виховувати і доглядати за дитиною, на розробників софта :)

Просто підлітки будуть юзати чатботи аналогічно тому, як підлітки купують цигарки і алкоголь через своїх доросліших знайомих, схема стара як світ…

Це не працюватиме.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
